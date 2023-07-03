Korhan Berzeg, görüldüğü iddia edilen Gönen Çayı çevresinde aranıyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Korhan Berzeg, görüldüğü iddia edilen Gönen Çayı çevresinde aranıyor

DHA

Korhan Berzeg, görüldüğü iddia edilen Gönen Çayı çevresinde aranıyor


Hatice DAĞLI/GÖNEN, (Balıkesir), (DHA) AMERİKA Birleşik Devletleri´nde (ABD) Dünya Bankası'nda çalıştıktan sonra emekli olan ve tatil için geldiği Balıkesir´in Gönen ilçesinde köpeğiyle yürüyüşe çıktıktan sonra kaybolan Korhan Berzeg´i (83) arama çalışmaları 17'nci günde de sürüyor. Berzeg'in, köpeğiyle birlikte Gönen Çayı çevresinde yatar vaziyette görüldüğü iddiaları üzerine görgü tanıklarının ifadelerine başvurup, çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye alan ekipler, çalışmalarını bu bölgede yoğunlaştırdı.
ABD'de Dünya Bankası'nda uzun süre ekonomi uzmanı olarak görev yaptıktan sonra emekli olup, İstanbul Büyükada´da yaşamaya başlayan Korhan Berzeg, mayıs ayında tatil için eşi İngiliz uyruklu Angela Berzeg (80) ile memleketi Gönen'in kırsal Armutlu Mahallesi'ndeki evine geldi. 17 Haziran'da, Angela Berzeg kahvaltı hazırlarken, doberman cinsi köpeği Tina ile yürüyüş yapmak için evden ayrılan Korhan Berzeg, geri dönmedi. Cep telefonunu evde bırakan eşi geri dönmeyince Angela Berzeg, jandarmaya kayıp başvurusunda bulundu. İhbarla bölgeye, AFAD, AKUT ekipleriyle Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı´na bağlı komando timleri sevk edildi. Çalışmalara Gönen Doğal Afetler Arama Kurtarma Derneği (GÖNDAK), STK'lar ve köylüler ile çevre illerden gelen sivil arama kurtarma ekipleri de katıldı
Berzeg için başlatılan arama çalışması 17'nci günde de devam etti. Bursa İl Jandarma Komutanlığı´na bağlı Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timinin de katıldığı çalışmalara, Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı´na bağlı Jandarma Suç Araştırma (JASAT) ekipleri de istihbari destek verdi. Ankara'dan gelen Jandarma Özel Asayiş Komutanlığı'na (JÖAK) bağlı 15 kişilik özel ekip ve 2 kadavra arama köpeği ile mağara, dağ, kanyon gibi ulaşılması zor bölgelerde arama yapan SAR Arama Kurtarma ve Acil Yardım Derneği, arama çalışmalarına destek verdi. İHA ve ısıya duyarlı termal kameralı dronlarla arama çalışmaları, dün akşam itibariyle son buldu. Arama kurtarma ekipleri ile gönüllülerden oluşan yaklaşık 60 kişilik ekibin arama çalışması sürüyor.
YİNE GÖRÜLDÜĞÜ İDDİA EDİLDİ
Korhan Berzeg'in köpeğiyle birlikte Gönen Çayı'nın kıyısında yatar vaziyette görüldüğü iddia edildi. İddialar üzerine jandarma ve arama kurtarma ekipleri, Gönen Çayı'nın bulunduğu bölgeye yoğunlaştı. Gönen Çayı'nın bulunduğu bölge üzerindeki güvenlik kameralarını incelemeye alan ekipler, Berzeg'e ait herhangi bir ize rastlayamadı. Görgü tanıklarının ifadelerine başvuran ekiplerin Gönen Çayı civarındaki arama çalışmaları sürüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Balıkesir / Gönen Hatice DAĞLI
2023-07-03 13:39:17

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bandırmaspor yeni sezon hazırlıklarına başladı
YEREL HABERLER Bandırmaspor yeni sezon hazırlıklarına başladı
Görülen kişi Korhan Berzeg çıkmadı, arama çalışmaları ormanda yoğunlaştı
YEREL HABERLER Görülen kişi Korhan Berzeg çıkmadı, arama çalışmaları ...
Bandırma'da çıkan anız yangını söndürüldü
YEREL HABERLER Bandırma'da çıkan anız yangını söndürüldü
Balıkesir'de nefes borusuna cisim kaçan bebek Heimlich manevrasıyla kurtarıldı
YEREL HABERLER Balıkesir'de nefes borusuna cisim kaçan bebek ...
Kanyona düşüp bacağını kırdı, itfaiye ekiplerince kurtarıldı
YEREL HABERLER Kanyona düşüp bacağını kırdı, itfaiye ekiplerince ...
Edremit Körfezi'nde dönüş yoğunluğu yaşandı
YEREL HABERLER Edremit Körfezi'nde dönüş yoğunluğu yaşandı
Balıkesir'de Şahindere Kanyonundan düşen kişi yaralandı
YEREL HABERLER Balıkesir'de Şahindere Kanyonundan düşen kişi ...
Balıkesir'de ormanda ıhlamur toplarken düşerek yaralanan kişiyi itfaiye kurtardı
YEREL HABERLER Balıkesir'de ormanda ıhlamur toplarken düşerek ...
Kazdağları'ndaki cam seyir terası bayramda 12 bin kişi tarafından ziyaret edildi
YEREL HABERLER Kazdağları'ndaki cam seyir terası bayramda 12 bin ...
Balıkesir'de kaybolan ekonomist Korhan Berzeg'i arama çalışmaları devam ediyor
YEREL HABERLER Balıkesir'de kaybolan ekonomist Korhan Berzeg'i arama ...
Yeşilçam artistlerinin pek bilinmeyen fotoğrafları dijital arşive kazandırıldı
YEREL HABERLER Yeşilçam artistlerinin pek bilinmeyen fotoğrafları ...
15 gündür aranan Berzeg'i gördüğünü iddia etti, ekipler seferber oldu
YEREL HABERLER 15 gündür aranan Berzeg'i gördüğünü iddia etti, ...
Balıkesir'de otomobile çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı
YEREL HABERLER Balıkesir'de otomobile çarpan motosikletin sürücüsü ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.