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Ayvalık'tan son takviye Mervan

DHA

Ayvalık'tan son takviye Mervan


AYVALIK, (DHA) TFF 3'üncü Lig ekiplerinden Ayvalıkgücü Belediyespor, dış transferde Bölgesel Amatör Lig (BAL) takımı İstanbul Beylikdüzüspor'dan orta saha oyuncusu Mervan Melikoğlu ile sözleşme imzaladı. Ordu İdmanyurduspor'da futbola başlayıp, Erzurumspor altyapısında oynadıktan sonra BAL'da Ulubey Belediyespor ve Beylikdüzüspor formaları giyen 22 yaşındaki futbolcu, geçen sezon 20 maçta görev alıp 1 gol attı. Mervan, ilk kez profesyonel ligde oynayacak.DHA-Spor Türkiye-Balıkesir / Ayvalık AYVALIK, (DHA)
2023-07-04 11:27:38

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