Berzeg'i arama çalışmalarında 18'inci gün; ailesi Gönen'den ayrıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Berzeg'i arama çalışmalarında 18'inci gün; ailesi Gönen'den ayrıldı

DHA

Berzeg'i arama çalışmalarında 18'inci gün; ailesi Gönen'den ayrıldı


Denizhan KARAHANCI-Hatice DAĞLI-Mehmet İNAN/GÖNEN, (Balıkesir), (DHA) AMERİKA Birleşik Devletleri´nde (ABD) bir dönem Dünya Bankası'nda çalışıp emekli olduktan sonra Türkiye'ye dönen ve yaz tatilini geçirmek için ailesiyle birlikte geldiği Balıkesir´in Gönen ilçesinde köpeğiyle yürüyüşe çıktıktan sonra kaybolan Korhan Berzeg´i (83) arama çalışmaları 18'inci günde de sürüyor. Korhan Berzeg´in eşi Angela Berzeg (80) ve kızlarının, Gönen'den ayrıldığı öğrenildi.  
Amerika Birleşik Devletleri'nde Dünya Bankası'nda bir dönem Asya Direktörü olarak çalışan ve emekli olup, İstanbul Büyükada´da yaşamaya başlayan Korhan Berzeg, mayıs ayında tatil için eşi İngiliz uyruklu Angela Berzeg ile memleketi Gönen'in kırsal Armutlu Mahallesi'ndeki evine geldi. 17 Haziran'da, Angela Berzeg kahvaltı hazırlarken, doberman cinsi köpeği Tina ile yürüyüş yapmak için evden ayrılan Korhan Berzeg, geri dönmedi. Cep telefonunu evde bırakan Berzeg, eve dönmeyince eşi Angela Berzeg, jandarmaya kayıp başvurusunda bulundu.
40 KİŞİLİK EKİP SAHADA
İhbarla bölgeye, AFAD, AKUT ekipleriyle Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı´na bağlı komando timleri sevk edildi. Çalışmalara, Bursa İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri, Gönen Doğal Afetler Arama Kurtarma Derneği (GÖNDAK), ekiplerinin yanı sıra dağ, mağara, kanyon gibi ulaşılması zor bölgelerde profesyonel arama yapan SAR Arama Kurtarma ve Acil Yardım Derneği ile Ankara'dan gelen Jandarma Özel Asayiş Komutanlığı'na (JÖAK) bağlı ekipler de destek verdi. Havadan İHA ve ısıya duyarlı termal kameralı dronlarla, karadan da 1 iz takip köpeği ve 1 kadavra arama köpeğiyle çalışmaların 18'inci gününde yaklaşık 40 kişilik ekibin katıldığı arama çalışmalarında, Berzeg'e ait herhangi bir ize rastlanamadı.
İHBAR ASILSIZ IÇKIT
Kayıp olan Korhan Berzeg'in dün Gönen Çayı çevresinde görüldüğü ihbarıyla yapılan çalışmalar sonrası asılsız çıktı. Yürütülen çalışmalarda Berzeg'e ait herhangi bir iz bulunamadı. Arama çalışmaları sürerken, geçen hafta Korhan Berzeg'in Amerika'da yaşayan kızı Sibel, işi sebebiyle yurt dışına döndü. Dün ise Berzeg'in diğer kızı Nisa'nın da yaşadığı İngiltere'ye döndüğü, eşi Angela Berzeg'in de Büyükada'ya gittiği öğrenildi. Angela Berzeg'in birkaç gün sonra Gönen'e geri geleceği öğrenildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Balıkesir / Gönen Denizhan KARAHANCI-Mehmet İNAN
2023-07-04 14:25:11

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Balıkesir'de boğulma tehlikesi atlatan bir kişi kurtarıldı
YEREL HABERLER Balıkesir'de boğulma tehlikesi atlatan bir kişi ...
Kazdağı Milli Parkı'nın şakayık ve mavi sümbülleri koruma altında
YEREL HABERLER Kazdağı Milli Parkı'nın şakayık ve mavi sümbülleri ...
Ayvalık'tan son takviye Mervan
YEREL HABERLER Ayvalık'tan son takviye Mervan
Bandırmaspor, Moussa Kalilou Djitte'yi transfer etti
YEREL HABERLER Bandırmaspor, Moussa Kalilou Djitte'yi transfer etti
ERDEK'TE İKİ OTOMOBİL KAFA KAFAYA ÇARPIŞTI: 1 ÖLÜ, 2 YARALI  
YEREL HABERLER ERDEK'TE İKİ OTOMOBİL KAFA KAFAYA ÇARPIŞTI: 1 ÖLÜ, 2 ...
Erdek'te iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı
YEREL HABERLER Erdek'te iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 2 ...
Balıkesir'de otomobilin motor bölümünde bir gün mahsur kalan kedi kurtarıldı
YEREL HABERLER Balıkesir'de otomobilin motor bölümünde bir gün ...
Balıkesir'de iki otomobil çarpıştı, 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Balıkesir'de iki otomobil çarpıştı, 1 kişi öldü, 2 ...
Balıkesir'de otomobil ile panelvanın çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Balıkesir'de otomobil ile panelvanın çarpıştığı ...
BİK Genel Müdürü Erkılınç'tan Balıkesir Gazeteciler Cemiyeti'ne ziyaret
YEREL HABERLER BİK Genel Müdürü Erkılınç'tan Balıkesir Gazeteciler ...
Balıkesir'de kaybolan ekonomist Korhan Berzeg'i arama çalışmaları devam ediyor
YEREL HABERLER Balıkesir'de kaybolan ekonomist Korhan Berzeg'i arama ...
Korhan Berzeg, görüldüğü iddia edilen Gönen Çayı çevresinde aranıyor
YEREL HABERLER Korhan Berzeg, görüldüğü iddia edilen Gönen Çayı ...
Bandırmaspor yeni sezon hazırlıklarına başladı
YEREL HABERLER Bandırmaspor yeni sezon hazırlıklarına başladı
Görülen kişi Korhan Berzeg çıkmadı, arama çalışmaları ormanda yoğunlaştı
YEREL HABERLER Görülen kişi Korhan Berzeg çıkmadı, arama çalışmaları ...
Bandırma'da çıkan anız yangını söndürüldü
YEREL HABERLER Bandırma'da çıkan anız yangını söndürüldü

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.