Bandırmaspor, Moussa Kalilou Djitte'yi kadrosuna kattı

Hatice DAĞLI/BANDIRMA(Balıkesir),(DHA)Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Bandırmaspor, transfer çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Balıkesir ekibi, Amerika MLS ekibi Austin FC forması giyen Moussa Kalilou Djitte'yi renklerine bağladı. Senegalli futbolcuyu 1 yıllığına kiralık olarak kadrosuna katan Bandırmaspor, transferi sosyal medya hesabından, "Hoş geldin Moussa Klilou Djitte!" paylaşımı ile duyurdu.
23 yaşındaki santrfor, kariyerinde Grenoble Foot 38, Sion, Ajaccio, Austin takımlarında forma giyerek sürdürdü. Moussa Kalilou Djitte, çıktığı 133 maçta, 26 gol, 4 asistlik performans sergiledi. (DHA)
DHA-Spor Türkiye-Balıkesir / Bandırma Hatice DAĞLI
2023-07-04 15:27:40
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
-
Keşfet
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
-
Dünya Kupası 2022
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Dünya Kupası 2022
- Magazin
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Kısayol
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.