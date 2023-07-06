Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Ayvalık'ta Hamit kaldı

        DHA
        Giriş: 06.07.2023 - 12:22
        Ayvalık'ta Hamit kaldı

        AYVALIK, (DHA) - TFF 3'üncü Lig ekiplerinden Ayvalıkgücü Belediyespor, iç transferde serbest kalan Hamit Kurt'la sözleşme yeniledi. Geçen sezon 30 maçta forma giyen 25 yaşındaki orta saha oyuncusu, 1 kez rakip fileleri sarstı. Ayvalık ekibinde kaldığı için mutlu olduğunu dile getiren Hamit, yeni sezonda takımın başarısı için elinden geleni yapmaya devam edeceğini söyleyerek, "Geçen sezon Play-Off'a kalarak ilk yılımızda tecrübe kazandık. Bu yıl Ayvalıkgücü Belediyespor'u 2'nci Lig'e taşımak için mücadelemizi sürdüreceğiz" dedi.DHA-Spor Türkiye-Balıkesir / Ayvalık AYVALIK, (DHA)

        2023-07-06 12:21:32

        Şurada Paylaş!

        Benzer Haberler

        Balıkesir'de 2 bin 139 sikke ve 52 tarihi obje ele geçirildi
        Balıkesir'de 2 bin 139 sikke ve 52 tarihi obje ele geçirildi
        Vali Şıldak: Berzeg'i aramada 136 kilometrekarelik alanı taradık, sonuç alamadık
        Vali Şıldak: Berzeg'i aramada 136 kilometrekarelik alanı taradık, sonuç alamadık
        Bandırmaspor, Moussa Kalilou Djitte'yi kadrosuna kattı
        Bandırmaspor, Moussa Kalilou Djitte'yi kadrosuna kattı
        Berzeg'i arama çalışmalarında 18'inci gün; ailesi Gönen'den ayrıldı -Yeniden
        Berzeg'i arama çalışmalarında 18'inci gün; ailesi Gönen'den ayrıldı -Yeniden
        Berzeg'i arama çalışmalarında 18'inci gün; ailesi Gönen'den ayrıldı
        Berzeg'i arama çalışmalarında 18'inci gün; ailesi Gönen'den ayrıldı
        Ayvalık'tan son takviye Mervan
        Ayvalık'tan son takviye Mervan