Ayvalık'ta Hamit kaldı

AYVALIK, (DHA) - TFF 3'üncü Lig ekiplerinden Ayvalıkgücü Belediyespor, iç transferde serbest kalan Hamit Kurt'la sözleşme yeniledi. Geçen sezon 30 maçta forma giyen 25 yaşındaki orta saha oyuncusu, 1 kez rakip fileleri sarstı. Ayvalık ekibinde kaldığı için mutlu olduğunu dile getiren Hamit, yeni sezonda takımın başarısı için elinden geleni yapmaya devam edeceğini söyleyerek, "Geçen sezon Play-Off'a kalarak ilk yılımızda tecrübe kazandık. Bu yıl Ayvalıkgücü Belediyespor'u 2'nci Lig'e taşımak için mücadelemizi sürdüreceğiz" dedi.DHA-Spor Türkiye-Balıkesir / Ayvalık AYVALIK, (DHA)

2023-07-06 12:21:32