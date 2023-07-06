Taha Batuhan Bandırmaspor'da

Hatice DAĞLI/BANDIRMA(Balıkesir)(DHA)-SPOR Toto 1. Lig ekiplerinden Teksüt Bandırmaspor, transfer çalışmalarını sürdürüyor. Balıkesir ekibi bu kezda 26 yaşındaki Stoper oyuncusu Taha Batuhan Yayıkcı'yı renklerine kattı.

Sezona, 'Şampiyonluk' parolası ile hazırlanan Bandırmaspor, transfer çalışmalarına devam ediyor. Daha önce, stoper mevkiine Neftçi Bakü takımından Mert Çelik'i, sol kanata ise Emre Kaplan'ı, sağ kanat oyuncusu Florian Marc Jozefzoon'u renklerine katan Bandırmaspor, dün de Stopor oyuncusu Taha Batuhan ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Bandırmaspor gerçekleştirdiği yeni transferi sosyal medyadan taraftarlarına, "Hoş geldin Taha Batuhan Yayıkcı" paylaşımı ile duyurdu.

Kırmızı beyazlı ekibin yeni transferi Taha Batuhan, Karagümrük, Tarsus İY, Pazarspor, Kırşehir Bld, Kocaelispor ve Keçiörengücü takımlarında forma giydi. Başarılı futbolcu, oynadığı 182 maçta 8 gol attı. Bandırmaspor yönetimi, Teknik Direktörleri Ersan Parlatan´ın bilgisi doğrultusunda, ihtiyaç duyulan mevkilere yeni oyuncular alabileceklerini açıkladı. (DHA) DHA-Spor Türkiye-Balıkesir / Bandırma Hatice DAĞLI

2023-07-06 14:46:17