Bandırmaspor Başkanı Onur Göçmez: Aldığımız futbolcuların farklı mevkilerde oynaması avantaj

Hatice DAĞLI / BANDIRMA, (Balıkesir) (DHA) Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Bandırmaspor Kulüp Başkanı Onur Göçmez, ülke ekonomisindeki gelişmelerin, transfer çalışmalarını olumsuz yönde etkilediğini söyledi. Göçmez, "Bu sene aldığımız futbolcuların farklı mevkilerde oynaması büyük avantajımız olacak. Bir kanat oyuncusu daha almak istiyoruz" dedi.

Bandırmaspor, yeni sezon hazırlıklarına başladı. Balıkesir ekibinin yaptığı antrenmana gelen taraftarlar, futbolculara sevgi gösterisinde bulunurken, futbolcular da taraftarlarla hatıra fotoğrafı çektirdi. Kulüp başkanı Onur Göçmez, yeni sezon hakkında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Ekonomide yaşanan gelişmeler nedeniyle transfer yapmakta zorluk çektiklerini ve kulübün mali durumuna uygun oyuncular almak için yoğun çaba harcadıklarını ifade eden Göçmez, "Şu andaki mevcut tablonun önümüzdeki günlerde normale gireceğini düşünüyoruz. Bolu'da yapılacak kampa takım olarak katılmak istiyoruz" dedi.

"BİR KANAT OYUNCUSU DAHA ALMAYI DÜŞÜNÜYORUZ"

Yaptıkları görüşmeler sonrası, takımla yola devam etmek isteyen futbolcular ile anlaştıklarını belirten Onur Göçmez, "Alpay kardeşimiz oynamak istediği bir takıma gitmek istediğini söyledi. Onunla ayrılacağız. Arda'nın bir sonraki transferinden yüzde 25 pay aldık. Önümüzdeki günlerde bir kanat oyuncusu daha almayı düşünüyoruz. Hocamız her mevkide 2 futbolcu istiyor. Biz de birçok mevkide oynayacak futbolculara yöneldik. Transfer ettiğimiz oyuncuların, farklı mevkilerde de oynayacak olması bizim için büyük bir avantaj" şeklinde konuştu.

Başkan Göçmez, Bandırmaspor'un yaş ortalamasını düşürme çabası içinde olduklarını da sözlerine ekledi. DHA-Spor Türkiye-Balıkesir / Bandırma Hatice DAĞLI

2023-07-10 14:24:09