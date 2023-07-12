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        Balıkesir'de 4.1 büyüklüğünde deprem

        DHA txt
        Giriş: 12.07.2023 - 21:36
        Balıkesir'de 4.1 büyüklüğünde deprem

        Yasin KESKİN/SUSURLUK (Balıkesir), (DHA)BALIKESİR'in Susurluk ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, Balıkesir merkez ve ilçelerinin yanı sıra Bursa'da da hissedildi.

        Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) yapılan açıklamada, saat 20.37'de merkez üssü Balıkesir'in Susurluk ilçesinde Riçhter ölçeğine göre 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 6.8 kilometre derinliğinde kaydedilen deprem, Balıkesir ve ilçelerinin yanı sıra Bursa'nın Mustafakemalpaşa ve Karacabey ilçelerinden de hissedildi. Kısa süreli endişe yaratan depremde can ve mal kaybı yaşanmadığı öğrenildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Balıkesir / Susurluk Yasin KESKİN

        2023-07-12 21:35:12

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