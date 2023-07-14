Balıkesirspor'da alacak tartışması

BALIKESİR, (DHA) TFF 3'üncü Lig'e düşen Balıkesirspor'da yönetimle eski başkanlardan Özgür Yılmaz arasında alacak tartışması çıktı.

Özgür Yılmaz'ın sosyal medya hesabında kulüpten alacağını 917 bin Euro olarak beyan etmesi yönetimin tepkisini çekti. Kırmızı-beyazlı yönetim, böyle bir alacağın resmi kayıtlı kulüp evraklarında görünmediğini duyurdu. Yönetim açıklamada, "Balıkesirspor Kulübü´nün 2023-2024 futbol sezonuna odaklandığı, borçlarının tamamen ödenip UÇK dosyalarının temizlenmesi ile transfer tahtasının açılması yönünde gayret ve çabaların verildiği bir dönemde eski başkan Özgür Yılmaz´ın açıklamalarını hayretle ve esefle karşılamaktayız" dedi. Başkan Nedim Ömer imzalı açıklamada, "Eski başkan Özgür Yılmaz, sosyal paylaşım sayfasından yaptığı açıklamasında 917 bin Euro alacağı olduğunu beyan etmiştir. Kulübümüzün resmi kayıtlı evraklarında yapılan inceleme sonucunda böyle bir alacağının olması katiyetle söz konusu değildir. Uzun yıllar sonra ilk kez borçları sıfırlanma aşamasına gelen Balıkesirspor´umuz hakkında ortaya atılan mesnetsiz ve gayri ciddi açıklamalar hakkında en kısa süre içerisinde geniş kapsamlı bir basın açıklaması yapılacağını bildiririz" ifadeleri yer aldı.DHA-Spor Türkiye-Balıkesir BALIKESİR, (DHA)

2023-07-14 12:38:19