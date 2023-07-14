Bandırmaspor Başkanı Onur Göçmez: Sürdürülebilir bir başarı için tesisleşme büyük önem taşıyor

1'inci Lig ekiplerinden Teksüt Bandırmaspor, idari bina ve antrenman sahasından oluşan yeni tesislerinin açılışını yaptı.

Bandırmaspor, bünyesine kazandırdığı idari bina ve antrenman sahasından oluşan tesislerin açılışını yaptı. Bandırmaspor Cinçukuru Tesisleri adı verilen kompleksin açılışına, Bandırma Kaymakamı Engin Aksakal, Bandırma Belediye Başkanı Tolga Tosun, Bandırmaspor Kulübü Başkanı Onur Göçmez'in yanı sıra kulüp yönetiminden çok sayıda isim katıldı. Yapımı 34 günde tamamlanan çelik yapıdan oluşan 2 yeni bina sezon öncesine yetiştirildi. Kulüp idari binasında Başkanlık ofisi, 3 idari personel odası, 50 kişilik kapasiteli basın toplantı ve imza odası bulunuyor. InBordo lokalinde ise kafe, kütüphane ve çalışma ofisi, 32 kişi kapasiteli izleme, oyun, hobi alanı, 25 kişilik yemek masası, video oyun alanı, bilardo ve langırt masaları yer alıyor. Dış mekanda ise 200 metrekarelik barbekü ve dinlenme alanlarının olduğu hobi bahçesi de yapıldı.

ONUR GÖÇMEZ: TESİSLEŞME BÜYÜK ÖNEM TAŞIYOR

Başkanlık görevine geldiği günden beri sportif başarıların yanı sıra tesisleşmeye de büyük önem verdiğini belirten Bandırmaspor Kulübü Başkanı Onur Göçmez, "Kulüplerin sürdürülebilir ve istikrarlı bir başarı yakalaması için tesisleşme büyük önem taşıyor. Biz de bu çerçevede her yıl kendi imkanlarımız çerçevesinde adımlar atıyoruz. Tesisler konusunda dağınık bir yapıdan toplu bir yapıya geçme amacındayız. Yeni açtığımız kulüp idari binası ile kulüp çalışanlarımızın daha rahat çalışabilecek. Lokal ile de futbolcu ve aileleri boş zamanlarında kaliteli vakit geçirebilecekler. Aynı zamanda yine bu alanda barbekü yapılabilecek, açık havada dinlenilebilecek bir hobi bahçemiz oldu. Yapımına geçen sezon başladığımız Avrupa standartlarında antrenman sahamız da bu sezon kullanıma hazır hale getirildi" dedi.

"KULÜP TEK YERDE TOPLANACAK"

Başkan Göçmez, kısa zaman içinde başlayacak yeni tesis için de anlaşmanın yapıldığını açıkladı. Göçmez, "1500 metrekarelik kullanım alanına sahip olacak sporcu konaklama tesisi 44 yatak kapasiteli olacak. Bandırma Cinçukuru Tesislerine yapılacak bu bina ile kulüp tek yerde toplanacak. Bu da takıma olumlu katkı sağlayacaktır. Tesisi de kısa süre içinde bitirmeyi planlıyoruz" diye konuştu.

"UEFA STANDARTLARINDA İDMAN SAHASI YAPACAĞIZ"

UEFA standartlarında bir idman sahası da yapacaklarını belirten Göçmez, "Bugün ve yarın bazı pürüzlerimiz var. Onları hallettiğimiz zaman yaklaşık 42 yataklı bir konaklama tesisi yapacağız. Bu durumda hem futbolcularımız burada konaklayacak, hem idmanlarını yapacak, hem de sosyal tesisten faydalanacaklar. Ayrıca yine bir U19'un resmi maçlarını oynayacağı UEFA standartlarında idman sahası yapacağız ve resmi maçları oynayacağı bir alan olacak. Burası Bandırmaspor'un kampüsü olacak. Bu anlamda şehrimizin dinamikleriyle birlikte el ele bu yapıyı daha da ileriki nesillere aktarabileceğimiz bir sistem kurmaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Tesis açılışından detaylar

Bandırmaspor Kulübü Başkanı Onur Göçmez açklaması

DHA-Spor Türkiye-Balıkesir / Bandırma Hatice DAĞLI

2023-07-14 14:43:43