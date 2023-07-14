Deniz kıyısına ölü yunus vurdu

Kadri KAYA AYVALIK (Balıkesir), (DHA)-BALIKESİR'in Ayvalık ilçesinde dalış eğitmeni Uygar Tür, kıyıya vurmuş ölü yunus buldu.

Dalış eğitmeni Uygar Tür, Yumurta Adası kıyısında 2 metre uzunluğunda bir yunus gördü. Hareketsiz yatan yunusun öldüğünü fark eden Tür, bir yara izi de tespit etti. Yunusun ağzındaki yara izinin kaya sürtünmesi sonucu olabileceğini belirten Tür, kesin ölüm nedeninin otopsinde belli olacağını söyledi. Ölü yunus ise yetkililere bildirildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Balıkesir / Ayvalık Kadri KAYA

2023-07-14 17:20:03