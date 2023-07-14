Bandırmaspor, Akın Alkan ile 2 yıllık sözleşme imzaladı

Hatice DAĞLI/ BANDIRMA(Balıkesir), (DHA)Yeni sezon hazırlıklarına devam eden Bandırmaspor, Esenler Erokspor'dan kaleci Akın Alkan ile 2 yıllık anlaşma imzaladı.

Yeni sezonda iddialı bir kadro kurmayı planlayan Bandırmaspor, transferlere devam ediyor. Kalesini güçlendirmek isteyen Bandırmaspor, Esenler Erokspor´dan 33 yaşındaki kaleci Akın Alkan ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Dikilitaş, Beylerbeyi Spor, Batman Petrol, Karagümrük, Hatayspor, Ankaragücü ve en son olarak Esenler Erokspor'da forma giyen tecrübeli kaleci toplam 303 maçta görev aldı.

DHA-Spor Türkiye-Balıkesir / Bandırma Hatice DAĞLI

2023-07-14 19:56:04