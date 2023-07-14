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        Bandırmaspor, Akın Alkan ile 2 yıllık sözleşme imzaladı

        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.07.2023 - 19:57
        Bandırmaspor, Akın Alkan ile 2 yıllık sözleşme imzaladı

        Hatice DAĞLI/ BANDIRMA(Balıkesir), (DHA)Yeni sezon hazırlıklarına devam eden Bandırmaspor, Esenler Erokspor'dan kaleci Akın Alkan ile 2 yıllık anlaşma imzaladı.

        Yeni sezonda iddialı bir kadro kurmayı planlayan Bandırmaspor, transferlere devam ediyor. Kalesini güçlendirmek isteyen Bandırmaspor, Esenler Erokspor´dan 33 yaşındaki kaleci Akın Alkan ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Dikilitaş, Beylerbeyi Spor, Batman Petrol, Karagümrük, Hatayspor, Ankaragücü ve en son olarak Esenler Erokspor'da forma giyen tecrübeli kaleci toplam 303 maçta görev aldı.

        DHA-Spor Türkiye-Balıkesir / Bandırma Hatice DAĞLI

        2023-07-14 19:56:04

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