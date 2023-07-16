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        Ayvalık'ta Cennet Tepesi yakınlarında orman yangını

        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.07.2023 - 23:46
        Ayvalık'ta Cennet Tepesi yakınlarında orman yangını

        Nilgün KAYAHüsnü EVREN/AYVALIK (Balıkesir), (DHA)BALIKESİR'in Ayvalık ilçesinde turistik Cennet Tepesi'nin alt kısmındaki çamlık alanda yangın çıktı. Yerleşim bölgesinin yakınlarında çıkan geceyi aydınlatan yangın, kısa sürede müdahale eden orman ve itfaiye ekipleri yoğun çabasıyla 1 saatte kontrol altına alındı. 

        Yangın, saat 22.30 sıralarında Ayvalık ilçesinde seyir terası olarak turistik Cennet Tepesi'nin altında bulunan çamlık alanda çıktı. Henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangında rüzgarın etkisiyle alevler kısa sürede geniş alana yayıldı. Yerleşim bölgesinin yakınlarında çıkan yangında geceyi aydınlatan alevler, kilometrelerce uzaklıktan da görüldü. İhbar üzerine bölgeye Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ve Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı 21 arazöz ile müdahale edilen yangında söndürme çalışmalarına bölgede oturan tatilciler de destek verdi. Yangın, ekiplerin çalışmalarıyla saat 23.27'de kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor. (DHA)FOTOĞARFLI DHA-Güvenlik Türkiye-Balıkesir Nilgün KAYAHüsnü EVREN

        2023-07-16 23:45:26

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