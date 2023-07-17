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        Ayvalık'ta Cennet Tepesi yakınlarında orman yangını (2)

        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.07.2023 - 00:18
        Ayvalık'ta Cennet Tepesi yakınlarında orman yangını (2)

        VALİLİKTEN AÇIKLAMA

        Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde saat 22.30 başlayan orman yangınıyla ilgili Balıkesir Valiliğinden yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, "Ayvalık ilçemizde Cennet Tepesi Mevkiinde saat 22.30 sularında başlayan örtü yangınına yapılan hızlı müdahale sonucunda yangın kontrol altına alınmıştır. Büyükşehir Belediyemiz ve Orman Bölge Müdürlüğümüze ait 21 arazözün görev aldığı söndürme çalışmaları kısa sürede olumlu sonuçlanmıştır. Soğutma çalışmaları devam etmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadelerine yer verildi.Fatih Emrah ERDOĞAN/ BALIKESİR, (DHA)- DHA-Güvenlik Türkiye-Balıkesir Fatih Emrah ERDOĞAN

        2023-07-17 00:17:53

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