Ayvalık'taki yangında 6 hektar zarar gördü

Nilgün KAYA/AYVALIK (Balıkesir), (DHA)-BALIKESİR'in Ayvalık ilçesinde dün gece otlukta başlayıp, ağaçlara sıçrayan yangında 6 hektar alanın zarar gördüğü tespit edildi.

Yeni Mahalle yakınlarındaki Cennet Tepesi eteklerindeki otlukta dün saat 22.30 sıralarında yangın çıktı. Rüzgarın etkisi ile geniş alana yayılan alevler, çevredeki ağaçlara da sıçradı. Yerleşim yerlerini de tehdit eden yangın, kilometrelerce uzaktan görüldü. İhbarla bölgeye itfaiye ve Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

TATİLCİLER DE DESTEK VERDİ

15'i Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ve 6'sı da Ayvalık Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait toplam 21 arazözle müdahale edilen yangında, söndürme çalışmalarına tatilciler de destek verdi. Ayvalık Kaymakam Hasan Yaman ile Ayvalık İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Onur Yakan bölgeye gelip, bilgi aldı. Yangın, 1 saat süren çalışma ile kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları sabaha kadar sürerken, yangında 6 hektar alanın zarar gördüğü tespit edildi. Yangının, rüzgara bağlı elektrik hattındaki etkileşim sonucu çıkan kıvılcımlardan kaynakladığı yönü üzerinde durulduğu bildirildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Balıkesir / Ayvalık Nilgün KAYA

2023-07-17 13:49:32