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        Balıkesir´de orman yangını

        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.07.2023 - 20:11
        Balıkesir´de orman yangını

        Fatih Emrah ERDOĞANNecip KARATUNA/SINDIRGI (Balıkesir), (DHA)BALIKESİR'in Sındırgı ilçesinde çıkan orman yangınına ekipler karadan ve havadan müdahale başlattı.

        Balıkesir´in Sındırgı ilçesi ile Kutahya´nın Simav ilçeleri arasında kalan kırsal Alayaka Mahallesi'ndeki ormanda saat 16.30 sıralarında yangın çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangından yükselen dumanları görenler durumu Sındırgı Orman İşletme Müdürlüğü'ne bildirdi. İhbarla bölgeye ekipler yönlendirildi. 50 personel, 12 arazöz, 2 su ikmal aracı ve dozer ile yangına müdahale sürdürülüyor. Yangın söndürme helikopterinin Çanakkale yangınına müdahale etmesi nedeniyle, bölgeye başka illerden helikopter sevk edildiği öğrenildi. (DHA)  DHA-Güvenlik Türkiye-Balıkesir Fatih Emrah ERDOĞAN

        2023-07-17 20:10:54

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