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        Balıkesirspor Recep Çetin'e emanet

        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.07.2023 - 10:46
        Balıkesirspor Recep Çetin'e emanet

        BALIKESİR, (DHA)- TFF 3'üncü Lig'e düştükten sonra henüz iç transferde bir hamle yapmayıp transfer yasağını açmaya çalışan Balıkesirspor, teknik direktörlük görevine Recep Çetin'i getirdi. Beşiktaş ve A Milli Takım'da uzun yıllar görev yaptıktan sonra Bucaspor, Beşiktaş, Sivasspor, Bursaspor, Kayserispor ve Adana Demirspor'da Samet Aybaba'nın yardımcılığını, Karacabey Belediyespor'un ise teknik direktörlüğünü yapan 57 yaşındaki Çetin'le sözleşme imzalandı. Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılılan açıklamada, "Kulübümüz, teknik direktörlük görevi için A Milli Takım'ımızın ve Türk futbolunun efsane isimlerinden Recep Çetin ile 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 2 yıllık sözleşme imzalamıştır. Atılan imzaların her iki taraf için de hayırlı olmasını temenni ederiz" ifadelerini kullandı.DHA-Spor Türkiye-Balıkesir BALIKESİR, (DHA)

        2023-07-19 10:46:01

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