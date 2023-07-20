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        Bandırma'da seyir halindeyken alev alan otomobilden son anda çıktı

        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.07.2023 - 18:55
        Bandırma'da seyir halindeyken alev alan otomobilden son anda çıktı

        Hatice DAĞLI/BANDIRMA (Balıkesir), (DHA)BALIKESİR´in Bandırma ilçesinde, seyir halindeyken alev alan otomobilin sürücüsü E.Ç. son anda araçtan çıkarak kurtuldu.

        Olay, Bandırma ilçesi 100. Yıl Mahallesi Nato Caddesi üzerinde meydana geldi. E.Ç. yönetimindeki 10 TG 029 plakalı otomobil seyir halindeyken aniden alev aldı. Yangın araç içerisinde hızla yayılırken sürücü E.Ç., otomobili durdurarak dışarı çıktı. Sürücünün aracı terk etmesinden saniyeler sonra otomobil alev topuna döndü. Çevredekilerin yangın tüpleriyle müdahale ettiği yangın, ihbarla olay yerine gelen itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Araç kullanılamaz hale gelirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Balıkesir / Bandırma Hatice DAĞLI

        2023-07-20 18:54:54

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