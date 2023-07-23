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        Kerpiç evde çıkan yangın iki eve daha sıçradı; 1 kişi dumandan etkilendi

        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.07.2023 - 21:37
        Kerpiç evde çıkan yangın iki eve daha sıçradı; 1 kişi dumandan etkilendi

        Hatice DAĞLI/GÖNEN (Balıkesir), (DHA)BALIKESİR´in Gönen ilçesinde tek katlı kerpiç evde çıkan yangın, bitişikteki iki kerpiç eve de sıçradı. Evine sıçrayan alevleri söndürmeye çalışırken dumandan etkilenen Sükriye Mert tedavi altına alındı. 

        Yangın, saat 18.30 sıralarında Plevne Mahallesi, 7002 Sokak´ta bulunan tek katlı kerpiç evde çıktı. Kısa sürede büyüyen yangında alevler, yan tarafta bulunan tek katlı iki kerpiç eve daha sıçradı. Mahalle sakinleri yangına kendi imkanlarıyla müdahale etmeye çalışırken, itfaiye ekiplerine de haber verildi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri alevleri diğer binalara da sıçramadan kontrol altına almak için yoğun çaba sarf ederken, polis ise çevrede geniş güvenlik önlemi aldı.

        EVİNİ KURTARMAYA ÇALIŞIRKEN DUMANDAN ETKİLENDİ

        Bu sırada, evine sıçrayan yangına müdahale etmek isteyen Şükriye Mert fenalaştı. Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Mert, Gönen Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yangın, itfaiye ekiplerinin 2 saatlik çalışmasının ardından kontrol altına alınarak söndürüldü. Tedavi altına alınan Şükriye Mert´in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Balıkesir / Gönen Hatice DAĞLI

        2023-07-23 21:36:10

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