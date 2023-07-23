Balıkesir´de 13 kaçak göçmen ve 3 organizatör şüphelisi yakalandı

Kadri KAYA/ AYVALIK (Balıkesir), (DHA)BALIKESİR'in Ayvalık ilçesinde, 13 kaçak göçmeni yasa dışı yollardan Yunanistan'a kaçırmak isteyen 3 organizatör şüphelisi yakalandı.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı'nca, göçmen kaçakçılığı ile mücadeleye yönelik yapılan istihbarı çalışmalarda, Ayvalık ilçesinde 3 şüphelinin yabancı uyruklu kişileri yasadışı yollarla yurtdışına çıkartmak suretiyle haksız kazanç temin ettikleri tespit edildi. Harekete geçen ekipler, şüphelilere yönelik yapılan teknik ve fiziki takip sonucu kullanmış oldukları minibüs ile öncülük yapan taksiyi takibe aldı. Dün yapılan operasyonda, Yemen uyruklu 4'ü kadın, 13 kaçak göçmen, tekne motoru, şişme bot, 2 el pompası, 45 litre benzin ve olayda kullanılan minibüs ile taksi ele geçirildi.

Operasyonda yakalanan 13 kaçak göçmen Bandırma Geri Gönderme Merkezine sevk edilirken, organizatör şüphelisi 3 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin işlemlerini devam ettiği bildirildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Balıkesir / Ayvalık Kadri KAYA

2023-07-23 22:13:21