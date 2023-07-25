Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Bandırma'da sahte dolar operasyonu: 2 gözaltı

        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.07.2023 - 23:26
        Bandırma'da sahte dolar operasyonu: 2 gözaltı

        Hatice DAĞLI/ BANDIRMA (Balıkesir), (DHA)BALIKESİR´in Bandırma ilçesinde polis ekiplerinin düzenlediği operasyonla piyasaya sahte döviz süren 2 şüpheli yakalandı. Evde yapılan aramada 126 adet sahte 100 dolar ele geçirildi. 

        Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bazı kişilerin Bandırma ilçesinde yüklü miktarda sahte dövizi çarşı esnafı ve kuyumculardan alışveriş yaparak piyasaya süreceği bilgisine ulaştı. Bandırma Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri ile koordineli olarak başlatılan teknik ve fiziki takibin ardından düzenlenen operasyonda 2 şüpheli kaldıkları evde yakalandı. Adreste yapılan aramada 126 adet sahte 100 dolar ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Balıkesir / Bandırma Hatice DAĞLI

        2023-07-25 23:25:46

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        BM'den Kuran-ı Kerim saldırılarına yönelik karar
        BM'den Kuran-ı Kerim saldırılarına yönelik karar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Rize'de acil serviste 5 kişi silahla yaralandı
        Rize'de acil serviste 5 kişi silahla yaralandı
        Galatasaray turu İstanbul'a bıraktı!
        Galatasaray turu İstanbul'a bıraktı!
        "En kötü maçlarından biriydi"
        "En kötü maçlarından biriydi"
        Bakımevindeki skandalla ilgili yeni iddia
        Bakımevindeki skandalla ilgili yeni iddia
        İsmail Kartal'dan transfer müjdesi!
        İsmail Kartal'dan transfer müjdesi!
        Termometreler tavan yapacak! Aşırı sıcak uyarısı!
        Termometreler tavan yapacak! Aşırı sıcak uyarısı!
        Eğriboz'da yangın söndürme uçağı düştü
        Eğriboz'da yangın söndürme uçağı düştü
        Fenerbahçe'den sürpriz hamle: Cengiz Ünder...
        Fenerbahçe'den sürpriz hamle: Cengiz Ünder...
        Transferde sıcak saatler
        Transferde sıcak saatler
        Yeni anayasa mesajı
        Yeni anayasa mesajı
        Fiyatlar yüksek kaldı, oteller dolmadı
        Fiyatlar yüksek kaldı, oteller dolmadı
        Tüplü saldırganlar yakalandı
        Tüplü saldırganlar yakalandı
        Adli tıp raporu mahkemeye ulaştı
        Adli tıp raporu mahkemeye ulaştı
        Kira ve barınma krizi yaratan dünya birinciliği
        Kira ve barınma krizi yaratan dünya birinciliği
        Sanki hastalık değil de suç! Kimliklerini birbirlerinden bile gizliyorlar, oysa çözümü var
        Sanki hastalık değil de suç! Kimliklerini birbirlerinden bile gizliyorlar, oysa çözümü var
        Çin'in kayıp dışişleri bakanı görevden alındı
        Çin'in kayıp dışişleri bakanı görevden alındı
        Gündem olmuştu: Sığınmacıların kalacağı gemiye ilk grup bu hafta yerleşebilir
        Gündem olmuştu: Sığınmacıların kalacağı gemiye ilk grup bu hafta yerleşebilir
        Mezarı yapılıyor
        Mezarı yapılıyor

        Benzer Haberler

        Balıkesir'de kaçakçılık operasyonlarında 6 şüpheli tutuklandı
        Balıkesir'de kaçakçılık operasyonlarında 6 şüpheli tutuklandı
        Balıkesir'in balları uluslararası yarışmalarından ödül aldı
        Balıkesir'in balları uluslararası yarışmalarından ödül aldı
        Toprak Mahsülleri Ofisi Manyas'ta on bin ton ürün alımı yaptı
        Toprak Mahsülleri Ofisi Manyas'ta on bin ton ürün alımı yaptı
        Balıkesir'de toplu taşıma araçlarında klima denetimi yapıldı
        Balıkesir'de toplu taşıma araçlarında klima denetimi yapıldı
        4. Burhaniye Kitap Fuarı sona erdi
        4. Burhaniye Kitap Fuarı sona erdi
        Bandırmaspor, Mücahit Albayrak ile 1 yıllık sözleşme imzaladı
        Bandırmaspor, Mücahit Albayrak ile 1 yıllık sözleşme imzaladı