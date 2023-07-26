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        Ayvalık'ta 251 kaçak göçmen yakalandı; 2 organizatör tutuklandı

        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.07.2023 - 11:28
        Ayvalık'ta 251 kaçak göçmen yakalandı; 2 organizatör tutuklandı

        Kadri KAYA/AYVALIK (Balıkesir), (DHA)BALIKESİR'in Ayvalık ilçesinde, bir haftada 251 kaçak göçmen yakalandı. Organizatör oldukları suçlamasıyla gözaltına alınan 5 şüpheliden 2´si tutuklandı.

        Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 1724 Temmuz tarihleri arasında göçmen kaçakçılığına yönelik Ayvalık´ta 7 ayrı operasyon düzenledi. Operasyonlarda toplam 251 kaçak göçmen yakalandı. Onları yasa dışı yollarla başka ülkelere götürmeye çalıştığı belirtilen 5 kişi ise gözaltına alındı. Operasyonda ayrıca 4 kara aracı, 2 şişme bot, tekne motoru, 2 pompa, 45 litre benzin ve 22 can yeleği ele geçirildi.

        Göçmenler, sağlık kontrollerinin ardından Bandırma Geri Gönderme Merkezi'ne gönderildi. 5 şüpheli ise jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 2´si tutuklandı, 3 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Organizatör oldukları şüphesiyle 2 kişinin de arandığı belirtildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Balıkesir / Ayvalık Kadri KAYA

        2023-07-26 11:27:51

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