Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Kanyonda kayalıktan düşen yabancı turist yaralandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.07.2023 - 16:21
        Kanyonda kayalıktan düşen yabancı turist yaralandı

        Şevki MORALI/BALIKESİR, (DHA)BALIKESİR'deki Şahindere Kanyonu'nda 10 metre yüksekliğindeki kayalıktan düşen yabancı uyruklu O.A. adlı kadın yaralandı.

        Edremit ilçesine bağlı turistik Altınoluk Mahallesi'nde bulunan Kazdağları'ndaki Şahindere Kanyonu'na gezmek için çıkan yabancı uyruklu O.A. adlı kadın, dengesini kaybedip 10 metre yüksekliğindeki kayalıklardan düştü. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Başından ve bel bölgesinden yaralanan kadın, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Arama-Kurtarma ekiplerince bulunduğu yerden çıkartıldı. Sağlık ekiplerince Edremit Devlet Hastanesi'ne kaldırılan kadının durumunun iyi olduğu belirtildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Balıkesir / Edremit Şevki MORALI

        2023-07-28 16:20:33

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Kemer yangını 4'üncü gününde kontrol altında
        Kemer yangını 4'üncü gününde kontrol altında
        Borsada 7.000 puan aşıldı
        Borsada 7.000 puan aşıldı
        "Korkaklar zafer anıtı dikemez"
        "Korkaklar zafer anıtı dikemez"
        Ağabeyini böyle öldürdü!
        Ağabeyini böyle öldürdü!
        O enfeksiyon karaciğer kanserinin yüzde 40-50'sinden sorumlu
        O enfeksiyon karaciğer kanserinin yüzde 40-50'sinden sorumlu
        Bolu'da esrarengiz kazı! Maden işçileri getirildi
        Bolu'da esrarengiz kazı! Maden işçileri getirildi
        Kerem Demirbay imzayı atmaya hazırlanıyor
        Kerem Demirbay imzayı atmaya hazırlanıyor
        "İşte o an ağlamaya başlıyorum"
        "İşte o an ağlamaya başlıyorum"
        En güzel yaz havası!
        En güzel yaz havası!
        Eski eşinin yeni nişanını tebrik etti
        Eski eşinin yeni nişanını tebrik etti
        Türkiye ve İtalya, EURO 2032'ye aday!
        Türkiye ve İtalya, EURO 2032'ye aday!
        Japonya 'yok oluyor'
        Japonya 'yok oluyor'
        Ante Rebic, Beşiktaş'ta!
        Ante Rebic, Beşiktaş'ta!
        Enflasyonda düşüş döviz kuruna mı bağlandı?
        Enflasyonda düşüş döviz kuruna mı bağlandı?
        İşte Pogba gerçekleri!
        İşte Pogba gerçekleri!
        3 bin otomobilin bulunduğu gemideki yangın sürüyor!
        3 bin otomobilin bulunduğu gemideki yangın sürüyor!
        Ve Icardi yola çıktı!
        Ve Icardi yola çıktı!
        Türkiye yükselişe geçti!
        Türkiye yükselişe geçti!
        Burası ne Antalya ne de Muğla! Doğası hayran bıraktı
        Burası ne Antalya ne de Muğla! Doğası hayran bıraktı
        Üç aşk tek cevap: Her şey yolunda
        Üç aşk tek cevap: Her şey yolunda

        Benzer Haberler

        Yolcu otobüsü beton mikserine çarptı; 44 yaralı
        Yolcu otobüsü beton mikserine çarptı; 44 yaralı
        Balıkesir'de orman ürünleri işleme tesisinde çıkan yangın söndürüldü
        Balıkesir'de orman ürünleri işleme tesisinde çıkan yangın söndürüldü
        Kazdağları'nda kanyonda düşerek yaralanan turist hastaneye kaldırıldı
        Kazdağları'nda kanyonda düşerek yaralanan turist hastaneye kaldırıldı
        Balıkesir'de yolcu otobüsü beton mikserine çarptı, 44 kişi yaralandı
        Balıkesir'de yolcu otobüsü beton mikserine çarptı, 44 kişi yaralandı
        Balıkesir'de firari iki hükümlü yakalandı
        Balıkesir'de firari iki hükümlü yakalandı
        GÜNCELLEME - Balıkesir İvrindi'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı
        GÜNCELLEME - Balıkesir İvrindi'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı