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        Bandırmaspor, Aminu Umar'ı transfer etti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.07.2023 - 09:56
        Bandırmaspor, Aminu Umar'ı transfer etti

        Hatice DAĞLI/BANDIRMA,(Balıkesir),(DHA)1'inci Lig ekiplerinden Bandırmaspor, 28 yaşındaki sol kanat oyuncusu Aminu Umar´ı kadrosuna dahil etti. Marmara ekibi transferi, "Hoş Geldin. Aminu Umar" şeklinde duyurdu.

        Trendyol 1'inci Lig ekiplerinden Bandırmaspor, hazırlıklarını sürdürürken transfer çalışmalarını hızlandırdı. Yeni sezonda şampiyonluk hesabı yapan Bandırmaspor, takımda ihtiyaç duyulan sol kanata, Bodrumspor oyuncusu 28 yaşındaki Aminu Umar ile anlaştı. Bandırmaspor, 1 yıllık sözleşmenin imzalanmasının ardından transferi sosyal medya hesabından taraftarlarına, "Hoş Geldin. Aminu Umar" şeklinde duyurdu.

        Daha önce Wikki Tourists, Samsunspor, Ankaraspor, Rizespor ve Bodrumspor takımlarında da forma giyen Aminu Umar, 260 maçta 47 gol atarken, 47 asist üretti. (DHA) DHA-Spor Türkiye-Balıkesir / Bandırma Hatice DAĞLI

        2023-07-29 09:55:57

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