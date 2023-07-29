Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Balıkesirspor sahaya indi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.07.2023 - 11:51
        Balıkesirspor sahaya indi

        BALIKESİR, (DHA)SON 2 yılda 2 kez küme düşerek TFF 3'üncü Lig'e gerileyen Balıkesirspor, yeni sezonun hazırlıklarına başladı. Transfer yasağı süren ekipte teknik direktörlük görevine getirilen Recep Çetin yönetimindeki ilk çalışmaya genç ağırlıklı kadro katıldı. Tesislerdeki antrenmanı Başkan Yardımcısı ve Futbol Şube Sorumlusu İsmet Deniz, asbaşkanlar Kemal Aydın, Ahmet Erkarapınarlı ve Işıl Kurtşan ile Altyapı Sorumlusu Cihan Küçükoğlu da takip etti.DHA-Spor Türkiye-Balıkesir BALIKESİR, (DHA)

        2023-07-29 11:50:33

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        O tokada 5 yıl hapis istemi
        O tokada 5 yıl hapis istemi
        Yelkan'ın öldüğü kazada sürücüye 24 ay taksitle para cezası!
        Yelkan'ın öldüğü kazada sürücüye 24 ay taksitle para cezası!
        Barajda 45 günlük su kaldı! Belediye'den vatandaşa SMS'le uyarı
        Barajda 45 günlük su kaldı! Belediye'den vatandaşa SMS'le uyarı
        Fenerbahçe transferde durmuyor!
        Fenerbahçe transferde durmuyor!
        Dünyanın en yaşanabilir kentleri!
        Dünyanın en yaşanabilir kentleri!
        Sıcak gelişme!
        Sıcak gelişme!
        Beklenen KÇÖ genelgesi yayımlandı
        Beklenen KÇÖ genelgesi yayımlandı
        Yunanistan'daki yangınların kaynağı ne?
        Yunanistan'daki yangınların kaynağı ne?
        Cumhurbaşkanı Erdoğan muharrem ayı iftarına katıldı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan muharrem ayı iftarına katıldı
        Rota oluşturuldu: Yunanistan
        Rota oluşturuldu: Yunanistan
        Bolu'daki yangına müdahale sürüyor
        Bolu'daki yangına müdahale sürüyor
        Suda aşk
        Suda aşk
        Kemer'de 1120 futbol sahası kadar alan yandı!
        Kemer'de 1120 futbol sahası kadar alan yandı!
        Icardi Galatasaray için İstanbul'da!
        Icardi Galatasaray için İstanbul'da!
        Bugün hava nasıl olacak?
        Bugün hava nasıl olacak?
        Esenyurt'ta silahlı saldırı: 2 ölü, 1 yaralı
        Esenyurt'ta silahlı saldırı: 2 ölü, 1 yaralı
        Seyredilmesi gereken 10 bilim insanı biyografisi
        Seyredilmesi gereken 10 bilim insanı biyografisi
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Cengiz Ünder Fenerbahçe'de!
        Cengiz Ünder Fenerbahçe'de!

        Benzer Haberler

        Bandırmaspor, Aminu Umar'ı transfer etti
        Bandırmaspor, Aminu Umar'ı transfer etti
        Teksüt Bandırmaspor, Aminu Umar ile 1 yıllık sözleşme imzaladı
        Teksüt Bandırmaspor, Aminu Umar ile 1 yıllık sözleşme imzaladı
        Balıkesir'de afetle mücadelede yapay zekaya ağırlık verilecek
        Balıkesir'de afetle mücadelede yapay zekaya ağırlık verilecek
        Destici: PKK ile mücadelede İHA ve SİHA'lar önemli rol oynadı
        Destici: PKK ile mücadelede İHA ve SİHA'lar önemli rol oynadı
        Bandırma'da kaçak kazı yapan şüpheli yakalandı
        Bandırma'da kaçak kazı yapan şüpheli yakalandı
        BBP Genel Başkanı Destici, Balıkesir'de gündemi değerlendirdi:
        BBP Genel Başkanı Destici, Balıkesir'de gündemi değerlendirdi: