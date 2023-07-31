Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Pompa arızası için kuyuya inen işçiler gazdan zehirlendi: 2 ölü, 1 yaralı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.07.2023 - 23:19
        Pompa arızası için kuyuya inen işçiler gazdan zehirlendi: 2 ölü, 1 yaralı

        Fatih Emrah ERDOĞAN/BALIKESİR, (DHA)- BALIKESİR´in Altıeylül ilçesinde, su terfi istasyonunu temizlemek için kuyuya giren Balıkesir Büyükşehir Belediyesi iştiraki olan Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (BASKİ) çalışanları Mustafa Karakoç (40) ve Ceyhun Balcı (35), gazdan zehirlenerek yaşamını yitirirken, durumu ağır olan Mehmet Neşeli ise tedavi altına alındı.

        Olay saat 15.30 sıralarında Balıkesir Merkez Atıksu Arıtma Tesisi'nin Altıeylül ilçesine bağlı kırsal Ovaköy Mahallesi'nde bulunan terfi istasyonunda meydana geldi. İstasyonda pompa arızası üzerine Balıkesir Büyükşehir Belediyesi iştiraki olan BASKİ çalışanları Mehmet Neşeli, Mustafa Karakoç ve Ceyhun Balcı, bölgeye yönlendirildi. Kuyuya giren işçilerden haber alınamayınca durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. Olay yerine itfaiye, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen ekiplerce kuyudan çıkarılan 3 işçi ilk müdahalelerinin ardından ambulansla Atatürk Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan işçilerden Mustafa Karakoç ve Ceyhun Balcı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Mehmet Neşeli´nin ise tedavisi sürüyor. İşçilerin kuyuda biriken metan gazından zehirlendiği değerlendirilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

        BAŞKAN YÜCEL´DEN BAŞSAĞLIĞI 

        Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, 2 işçinin hayatını kaybettiğini sosyal medya hesabından duyurdu. Başkan Yılmaz, "Merkez Atıksu Arıtma Tesisimizde meydana gelen elim kazada mesai arkadaşlarımız Ceyhun Balcı ve Mustafa Karakoç'un vefat ettiği haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayım. Mesai arkadaşlarımıza Allah'tan rahmet; ailelerine başsağlığı ve sabır diliyorum. Mekanları Cennet olsun" dedi.

        BASKİ'DEN AÇIKLAMA

        BASKİ'den de 2 işçinin hayatını kaybetmesiyle ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

        "Pompa arızası sebebi ile girilen istasyon, BASKİ'yi acıya boğdu. 31 Temmuz 2023 Pazartesi günü öğle saatlerinde Balıkesir Merkez Atıksu Arıtma Tesisi'nin Ovaköy´de bulunan terfi istasyonunda pompa arızası meydana gelmiştir. Arızaya müdahale için Mehmet Neşeli, Mustafa Karakoç ve Ceyhun Balcı olay yerine intikal etmişlerdir. Ceyhun Balcı´nın ve Mustafa Karakoç´un gazdan etkilenmeleri üzerine 112, İtfaiye ve AFAD ekipleri olay yerine çağrılmıştır. Gelen ekiplerin ilk müdahalesi ile Mehmet Neşeli hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınmıştır. Mustafa Karakoç ve Ceyhun Balcı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştır. Yaşanan elim kaza sonucu Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve BASKİ Genel Müdürlüğü personelleri büyük üzüntü yaşamaktadır." (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Balıkesir Fatih Emrah ERDOĞAN

        2023-07-31 23:18:41

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        BDDK'dan taksit ve kredilere sınırlama adımı
        BDDK'dan taksit ve kredilere sınırlama adımı
        SPK'dan sosyal medyadaki hisse pazarlayanlara uyarı
        SPK'dan sosyal medyadaki hisse pazarlayanlara uyarı
        Bakan Koca'dan sağlık çalışanlarına mektup
        Bakan Koca'dan sağlık çalışanlarına mektup
        Dehşetin yaşandığı Esenyurt'ta tüm şüpheliler gözaltında
        Dehşetin yaşandığı Esenyurt'ta tüm şüpheliler gözaltında
        Yeni bir sıcak hava dalgası geliyor
        Yeni bir sıcak hava dalgası geliyor
        Prim ve yapılandırma borç ödeme süresi uzatıldı
        Prim ve yapılandırma borç ödeme süresi uzatıldı
        Beşiktaş, Mert Günok ile nikah tazeledi
        Beşiktaş, Mert Günok ile nikah tazeledi
        "Biri densizlik yaptı diye iptal olmaz"
        "Biri densizlik yaptı diye iptal olmaz"
        Kartal'dan Cengiz ve Livakovic açıklaması!
        Kartal'dan Cengiz ve Livakovic açıklaması!
        Genç matematikçi Oxford'a ilk sırada girdi
        Genç matematikçi Oxford'a ilk sırada girdi
        Ante Rebic'in maliyeti açıklandı
        Ante Rebic'in maliyeti açıklandı
        Doç. Dr. Canan Dağdeviren'in yeni icadı meme kanserini erkenden tespit edecek
        Doç. Dr. Canan Dağdeviren'in yeni icadı meme kanserini erkenden tespit edecek
        Beşiktaş'ta büyük hareketlilik
        Beşiktaş'ta büyük hareketlilik
        Esenyurt'ta öldürülen gencin babası konuştu! "Görüntüleri izleyemedim!"
        Esenyurt'ta öldürülen gencin babası konuştu! "Görüntüleri izleyemedim!"
        Günübirlik kiralamalar kayıt altına alınıyor
        Günübirlik kiralamalar kayıt altına alınıyor
        Dışişleri Bakanı Fidan, Azerbaycan Dışişleri Bakanı ile görüştü
        Dışişleri Bakanı Fidan, Azerbaycan Dışişleri Bakanı ile görüştü
        Safa Önal'ın vefatı ünlü isimleri yasa boğdu
        Safa Önal'ın vefatı ünlü isimleri yasa boğdu
        Nijer'deki darbeden sonra ilk kez görüntülendi
        Nijer'deki darbeden sonra ilk kez görüntülendi
        Flaş teklif: 30 milyon Euro!
        Flaş teklif: 30 milyon Euro!
        Twitter'ın komşuları yeni logonun ışığından şikayetçi
        Twitter'ın komşuları yeni logonun ışığından şikayetçi

        Benzer Haberler

        Balıkesir'de arıtma tesisinde meydana gelen gaz kaçağı sonucu 2 kişi öldü
        Balıkesir'de arıtma tesisinde meydana gelen gaz kaçağı sonucu 2 kişi öldü
        Kazdağları'nda çıkan yangın söndürüldü
        Kazdağları'nda çıkan yangın söndürüldü
        Balıkesirspor sahaya indi
        Balıkesirspor sahaya indi
        Bandırmaspor, Aminu Umar'ı transfer etti
        Bandırmaspor, Aminu Umar'ı transfer etti
        Teksüt Bandırmaspor, Aminu Umar ile 1 yıllık sözleşme imzaladı
        Teksüt Bandırmaspor, Aminu Umar ile 1 yıllık sözleşme imzaladı
        Balıkesir'de afetle mücadelede yapay zekaya ağırlık verilecek
        Balıkesir'de afetle mücadelede yapay zekaya ağırlık verilecek