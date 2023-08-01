Pompa arızası için indikleri kuyuda zehirlenen işçiler, son yolculuğuna uğurlandı

Fatih Emrah ERDOĞAN/BALIKESİR, (DHA)BALIKESİR'in Altıeylül ilçesinde su terfi istasyonundaki arızayı tamir etmek için girdikleri kuyuda zehirlenip, hayatlarını kaybeden Mustafa Karakoç (40) ve Ceyhun Balcı (35) için Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (BASKİ) binası önünde tören düzenlendi. Karakoç'un annesi Semra Karakoç oğlunun tabutuna sarılıp, 'Mustafa´mı getirin' diyerek gözyaşı döktü.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi iştiraki olan Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (BASKİ) çalışanları Mehmet Neşeli, Mustafa Karakoç ve Ceyhun Balcı, dün saat 15.30 sıralarında Balıkesir Merkez Atıksu Arıtma Tesisi'nin, Altıeylül ilçesine bağlı kırsal Ovaköy Mahallesi'nde bulunan terfi istasyonundaki pompa arızasına müdahale için bölgeye gitti. Kuyuya giren işçilerden haber alınamayınca 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunuldu. Olay yerine itfaiye, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından kuyudan çıkarılan 3 işçi, ilk müdahalelerinin ardından ambulansla Atatürk Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan işçilerden Mustafa Karakoç ve Ceyhun Balcı kurtarılamadı. Mehmet Neşeli'nin ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Maske takmadan kuyuya indikleri öğrenilen işçilerin, ilk belirlemelere göre metan gazı nedeniyle zehirlendiği bildirildi. Savcılık tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

BASKİ'DE TÖREN DÜZENLENDİ

Mustafa Karakoç ve Ceyhun Balcı için BASKİ merkezi önünde tören düzenlendi. Karakoç ve Balcı'nın Türk bayrağına sarılı cenazeleri tören alanına getirildi. Törene Karakoç ve Balcı'nın yakınlarının yanı sıra Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, 9. Ana Jet Üs Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Kemal Yüzçelik, İl Emniyet Müdürü Hasan Onar, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ali Yıldız, kamu kurum müdür ve daire amirleri ile BASKİ çalışanları katıldı. Cenazede Karakoç ve Balcı'nın yakınları gözyaşlarını tutamadı. Karakoç'un annesi Semra Karakoç oğlunun tabutuna sarılıp, 'Mustafa´mı getirin' diyerek gözyaşı döktü, babası Yusuf Karakoç ise güçlükle ayakta durabildi. Evli ve 2 çocuk babası Ceyhun Balcı'nın oğlu Enes Balcı ise babasının tabutunun başında gözyaşlarını tutamadı. Balcı'nın eşi Sümeyye Balcı da tören boyunca ağladı.

TOPRAĞA VERİLDİ

Balıkesir İl Müftüsü Celal Sürgeç, 2 işçi için dua okuyup, kalabalıktan helallik istedi. Cenazeler daha sonra Altıeylül ilçesine bağlı Halalca Mahallesi'ne getirildi. Karakoç ve Balcı'nın cenazeleri öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından mahalle mezarlığında toprağa verildi.

BASKİ Müdürü İzzet Günal acıların en büyüğünü yaşadıklarını belirterek, "Hizmet yolunda, hizmet ederken vefat eden 2 kardeşimizin makamları şehit, mekanları cennet olsun" dedi.

'İNSANIN NUTKU TUTULUYOR'

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz ise "Bu meydana bu şekilde gelmeyi sevmiyoruz. İnsanın nutku tutuluyor. BASKİ'nin 2014 yılında kurulmasından itibaren birçok arkadaşımız bu millete, belediyeye, şehrimize hizmet ederken kaza sonucu, dikkatsizlik sonucu çevresindeki herkesi ve bizleri üzdü. Bu konuda elimizden geleni yapıyoruz. Ailelerine sahip çıkmaya çalışıyoruz. Ama bu acıyı dindirecek hiçbir şey yok. Aileler, artık bizim ailemiz olduğunu, tüm BASKİ çalışanları, büyükşehir belediye çalışanları olarak hep beraber o yarayı saracağız. Doğunca ölüm senedi imzalanıyor. 'Allah sıralı ölüm versin' diye bir duamız var. Çok üzüldük. Tüm BASKİ çalışanlarımızın, şehrimizin, tüm hemşehrilerimizin başı sağ olsun diyorum. Allah rahmet eylesin" ifadelerini kullandı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Balıkesir Fatih Emrah ERDOĞAN

2023-08-01 15:22:11