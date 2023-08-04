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        Balıkesir'de orman yangını

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.08.2023 - 17:32
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        Balıkesir'de orman yangını
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        Sefer TALAY/ BURHANİYE (Balıkesir), (DHA)BALIKESİR'in Burhaniye ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

        İlçenin kırsal Kuyumcu Mahallesi yakınlarındaki Taş Ocağı mevkisindeki ormanda, saat 15.25'te yangın çıktı. Yangına ilk müdahale, saat 15.46'da yapıldı. İhbar üzerine bölgeye 2 helikopter, 1 uçak, 2 ilk müdahale aracı, 6 arazöz, 3 su ikmal aracı ve 152 personel sevk edildi. Alevlere müdahale sürüyor. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Balıkesir / Burhaniye Sefer TALAY

        2023-08-04 17:31:15

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