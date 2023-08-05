Burhaniye'deki orman yangınında 2 dönüm alan zarar gördü

Sefer TALAY/BURHANİYE (Balıkesir), (DHA)BALIKESİR'in Burhaniye ilçesinde, dün çıkan orman yangını 4 saatte, havadan ve karadan müdahale ile kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları günün ilk ışıklarına kadar sürerken, ilk belirlemelere göre 2 dönüm kızılçam ormanı zarar gördü.

Burhaniye'ye 17 kilometre mesafedeki Kuyumcu Mahallesi, Taşocağı mevkisinde, dün saat 15.30 sırasında orman yangını çıktı. Yangına, 1 uçak, 2 helikopter, 2 ilk müdahale aracı, 6 arazöz, 3 su ikmal aracı ve 152 orman işçisiyle müdahale edildi. Sarp arazi nedeniyle alevlere müdahalede güçlük yaşandı. Alevler havadan ve karadan müdahaleyle 4 saatte kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları günün ilk ışıklarına kadar sürerken, ilk belirlemelere göre 2 dönüm kızılçam ormanı zarar gördü. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Balıkesir / Burhaniye Sefer TALAY

2023-08-05 09:53:10