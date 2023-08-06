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        Balıkesir'de orman yangını (2)

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.08.2023 - 15:33
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        Balıkesir'de orman yangını (2)
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        KONTROL ALTINA ALINDI

        Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde saat 10.30 sıralarında tarım arazisinde çıkıp, rüzgarın da etkisiyle ormana sıçrayan yangına 2 uçak, 6 helikopter ile havadan, 3 ilk müdahale aracı, 18 arazöz, 7 su ikmal aracı ve 82 personelle karadan müdahale edildi. 2,5 saatte kontrol altına alınan yangında ilk belirlemelere göre 110 hektar alan zarar gördü. Bölgedeki soğutma çalışmaları da sürüyor. Bölgede inceleme yapan Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından hasarla ilgili gerekli tespit çalışmalarının yapılarak, vatandaşlara destek verileceğini belirtti.

        VALİ ŞILDAK'TAN AÇIKLAMA 

        Vali Şıldak, "Karakavak Mahallesi'nde yerleşim yerine çok yakın noktada başlayan yangın, ne yazık ki kuvvetli rüzgarın da etkisiyle hızla yayıldı. Ekiplerimiz çok hızlı bir müdahale yaptı. Orman Bölge Müdürlüğümüz, itfaiyemiz hızlı bir müdahale ile hem karadan hem havadan başarılı bir mücadele verdi. Yangın Karakavak'tan Karamanlar Mahallemize doğru yayılma gösterdi. O alan kısmen tarım alanı, kısmen makilik, kısmen de meşe ormanlarından oluşan karma yapıda bir arazidir. Toplamda 110 hektar civarında bir alan etkilendi, zarar gördü. Bunun 30 hektarı, meşe ormanlarından oluşan orman arazisi" dedi.

        'VATANDAŞLARIMIZI DUYARLI OLMAYA DAVET EDİYORUZ'

        Yangının 2,5 saatte kontrol altına alındığını vurgulayan Vali Şıldak, "Soğutma çalışmalarına devam ediliyor. Söndürme çalışmalarına 6 helikopter ve 2 uçak da destek verdi. Herhangi bir tahliyeye ihtiyacı olmadan, yangını kontrol altına aldık. Her zaman olduğu gibi rüzgarlı havalarda, sıcaklığın yüksek olduğu bu dönemde bütün vatandaşlarımızı duyarlı olmaya davet ediyoruz. Bu tür müdahaleleri hızlı ve güçlü şekilde yapmaya özen gösteriyoruz. Allah'ın yardımıyla, ekiplerimizin gayretiyle yangını kontrol altına almış bulunuyoruz" diye konuştu.

        200 BİN LİRALIK ZARAR

        Yangının köye yakın bölgeden başlayıp, tarım arazilerine doğru ilerlediğini söyleyen mahallelilerden Ali Alkan da domates ekili 10 dönüm arazisinin yangında zarar gördüğünü, yaklaşık 200 bin lira zararının olduğunu söyledi.Fatih Emrah ERDOĞAN/BALIKESİR, (DHA) 

        DHA-Güvenlik Türkiye-Balıkesir Fatih Emrah ERDOĞAN

        2023-08-06 15:32:53

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