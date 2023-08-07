Bandırmaspor, Mervan Yusuf Yiğit ile 1 yıllık sözleşme imzaladı

Hatice DAĞLI/ BANDIRMA (Balıkesir), (DHA)- 1'inci Lig ekiplerinden Bandırmaspor, 22 yaşındaki santrfor oyuncusu Mervan Yusuf Yiğit'i transfer etti.

Bandırmaspor, yeni sezon öncesinde transferlere devam ediyor. Hedefi şampiyonluk olarak belirleyen Bandırmaspor, MKE Ankaragücü´nün 22 yaşındaki santrforu Mervan Yusuf Yiğit ile 1 yıllık kiralık olarak sözleşme imzaladı. Hücum hattında görev yapan Yiğit, Kocaelispor, 68 Aksaray Belediye Spor, Ankara Demir, Iğdır FK ve Ankaragücü takımlarında forma giydi. Çelik, oynadığı 93 maçta 26 gol, 6 asist yaptı.

DHA-Spor Türkiye-Balıkesir / Bandırma Hatice DAĞLI

2023-08-07 19:52:46