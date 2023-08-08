Bandırmaspor, Drame İbrahima ile 3 yıllık sözleşme imzaladı

Hatice DAĞLI/ BANDIRMA (Balıkesir), (DHA)- 1'inci Lig ekiplerinden Bandırmaspor, Austria Wien takımının 21 yaşındaki kanat oyuncusu Drame İbrahima´yı transfer etti.

Bandırmaspor, yeni sezon öncesinde transferlere devam ediyor. Hedefi şampiyonluk olarak belirleyen Bandırmaspor, Austria Wien takımının 21 yaşındaki kanat oyuncusu Drame İbrahima ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Sol ve sağ kanatlarda görev yapan İbrahima, Diambars FC, LASK, Juniors OÖ, Young Violets ve Austria Wien takımlarında forma giydi. İbrahima, oynadığı 52 maçta 12 gol, 5 asist yaptı.

DHA-Spor Türkiye-Balıkesir / Bandırma Hatice DAĞLI

2023-08-08 20:27:38