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        Bandırmaspor, Drame İbrahima ile 3 yıllık sözleşme imzaladı

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        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.08.2023 - 20:28
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        Bandırmaspor, Drame İbrahima ile 3 yıllık sözleşme imzaladı
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        Hatice DAĞLI/ BANDIRMA (Balıkesir), (DHA)- 1'inci Lig ekiplerinden Bandırmaspor, Austria Wien takımının 21 yaşındaki kanat oyuncusu Drame İbrahima´yı transfer etti.

        Bandırmaspor, yeni sezon öncesinde transferlere devam ediyor. Hedefi şampiyonluk olarak belirleyen Bandırmaspor, Austria Wien takımının 21 yaşındaki kanat oyuncusu Drame İbrahima ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Sol ve sağ kanatlarda görev yapan İbrahima, Diambars FC, LASK, Juniors OÖ, Young Violets ve Austria Wien takımlarında forma giydi. İbrahima, oynadığı 52 maçta 12 gol, 5 asist yaptı. 

        DHA-Spor Türkiye-Balıkesir / Bandırma Hatice DAĞLI

        2023-08-08 20:27:38

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