Bandırma'da jandarmadan uyuşturucu operasyonu; 4 gözaltı

Hatice DAĞLI/BANDIRMA (Balıkesir), (DHA)BALIKESİR´in Bandırma ilçesinde uyuşturucu madde imal ve ticareti yaptığı tespit edilen 4 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda uyuşturucu madde ile silah ele geçirildi.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde imal ve ticareti yaptığı tespit edilen 4 şüpheliyi teknik ve fiziki takibe aldı. Şüpheliler, adreslerine dün düzenlenen operasyonla gözaltına alınırken, yapılan aramalarda, 231 kök kenevir, 42 gram kubar esrar, 10 gram kenevir tohumu, 1 tabanca, 2 av tüfeği, 168 adet mermi, 3 cep telefonu ve 1 kenevir öğütme aparatı ele geçirildi. Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Balıkesir / Bandırma Hatice DAĞLI

2023-08-08 20:31:27