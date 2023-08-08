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        Bandırma'da jandarmadan uyuşturucu operasyonu; 4 gözaltı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.08.2023 - 20:32
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        Bandırma'da jandarmadan uyuşturucu operasyonu; 4 gözaltı
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        Hatice DAĞLI/BANDIRMA (Balıkesir), (DHA)BALIKESİR´in Bandırma ilçesinde uyuşturucu madde imal ve ticareti yaptığı tespit edilen 4 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda uyuşturucu madde ile silah ele geçirildi.

        Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde imal ve ticareti yaptığı tespit edilen 4 şüpheliyi teknik ve fiziki takibe aldı. Şüpheliler, adreslerine dün düzenlenen operasyonla gözaltına alınırken, yapılan aramalarda, 231 kök kenevir, 42 gram kubar esrar, 10 gram kenevir tohumu, 1 tabanca, 2 av tüfeği, 168 adet mermi, 3 cep telefonu ve 1 kenevir öğütme aparatı ele geçirildi. Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Balıkesir / Bandırma Hatice DAĞLI

        2023-08-08 20:31:27

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