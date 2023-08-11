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        Ayvalıkgücü'nden iyi prova

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.08.2023 - 13:04
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        Ayvalıkgücü'nden iyi prova
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        AYVALIK, (DHA)- TFF 3'üncü Lig'de geçen sezon Play-Off oynayan Ayvalıkgücü Belediyespor yeni sezon öncesi oynadığı hazırlık maçlarında da olumlu sinyaller verdi. Kırmızı-beyazlılar son olarak Afyon kampında karşılaştığı 2'nci Lig takamı Karacabey Belediyespor'u 3-1 mağlup etti. Ayvalık ekibinin gollerini Recep Pekgöz, Gökhan Hüner ve Tugay Yıldırım kaydetti. Ayvalıkgücü Belediyespor daha önce Altay ve İskenderunspor'la 1-1 berabere kalıp, Bornova FK'yı 3-1 yenmişti.DHA-Spor Türkiye-Balıkesir DHA

        2023-08-11 13:03:18

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