Bakan Uraloğlu: Terör örgütlerinin belini kırdık

Fatih Emrah ERDOĞAN/BALIKESİR, (DHA)ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "FETÖ'den DEAŞ'ına, PKK'sına terör örgütlerinin belini kırdık. Suriye'nin ve Irak'ın kuzeyinde yürütmüş olduğumuz operasyonlar ile sınırlarımızı artık terör örgütlerinin bataklığı olmaktan çıkartarak güven tesis ettik. Bu günlerde devam etmekte olan Pençe Kilit Operasyonları kapsamında da kahraman askerlerimiz başarılı operasyonlarla terör mensuplarını etkisiz hale getirmeye devam ediyor" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 2023 Şehir Buluşmaları programı kapsamında Balıkesir'e geldi. Bakan Uraloğlu, Balıkesir Havalimanı'nda Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Balıkesir Milletvekili Belgin Uygur, Balıkesir milletvekilleri İsmail Ok, Mustafa Canbey, Ali Taylan Öztaylan, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz tarafından karşılandı. Bakan Uraloğlu, ilk ziyaretini Balıkesir Valiliği'ne yaptı. Bakan Uraloğlu ve beraberindeki protokol üyelerini taşıyan minibüsün valiliğin bahçesine geldiğinde otomatik kapısı açılmadı. Koruma ekibinin durumu fark etmesiyle, kapı görevliler tarafından elle açıldı.

Bakan Uraloğlu ardından valilik makamına geçip, bir süre Vali Hasan Şıldak ile sohbet etti. Ardından Valilik Şeref Defteri'ni imzalayan Bakan Uraloğlu beraberindekilerle Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'ne geçti. Burada Bakan Uraloğlu, Balıkesir'deki çalışmalar hakkında brifing aldı. Bakan Uraloğlu, ardından basın açıklaması yaptı.

AK Parti Genel Merkezi tarafından planlanan ve Balıkesir AK Parti İl Başkanlığı tarafından organize edilen 'Şehir Buluşmaları' kapsamında Türk denizciliğinin ilk vatanı, leventler diyarı Balıkesir'e geldiklerini söyleyen Bakan Abdulkadir Uraloğlu, "Balıkesir, vatanın birliği ve bütünlüğü için en çok şehit veren illerimizden sadece biri" dedi.

'30-40 YILDIR BEKLEYEN SORUNLARI FİİLEN ÇÖZMÜŞ PARTİNİN MENSULARIYIZ'

Bugüne kadar milletin gördüğü en büyük desteği alarak, toplumun büyük kesiminin güvenine nail olmuş büyük bir siyasi hareketin temsilcileri olduklarını belirten Bakan Uraloğlu, "Terör, savunma sanayinde yerlilik ve millilik, enerji ve ulaşım altyapısı gibi Türkiye'nin önündeki 3040 yıl bekleyen sorunları fiilen çözmüş başarılı ve büyük bir siyasi parti olan AK Parti'nin mensuplarıyız. FETÖ'den DEAŞ'ına PKK'sına terör örgütlerinin belini kırdık. Suriye'nin ve Irak'ın kuzeyinde yürütmüş olduğumuz operasyonlar ile sınırlarımızı artık terör örgütlerinin bataklığı olmaktan çıkartarak güven tesis ettik. Köşe bucak inlerine saklanan bu eli kanlı terör örgütü mensuplarına yurt içinde de göz açtırmadık. Bu günlerde devam etmekte olan Pençe Kilit Operasyonları kapsamında da kahraman askerlerimiz başarılı operasyonlarla terör mensuplarını etkisiz hale getirmeye devam ediyor" dedi.

'SAVUNMA SANAYİNDE ADETA ÇAĞ ATLADIK'

Savunma sanayinde adeta yeni bir çağ açıldığını söyleyen Bakan Uraloğlu, "ATAK helikopterlerini havalandırıyor, ALTAY tanklarını yapıyoruz. ANK ve Bayraktar gibi milli silahlı, insansız hava uçaklarımızla dosta güven veriyor, düşmana korku salıyoruz. MİLGEM projesi ile kendi savaş gemilerimizi üretiyoruz. Enerji noktasında da çok büyük kazanımlar sağlayacak adımlar attık" diye konuştu.

'ARTAN ENERJİ TALEBİNİ KARŞILAMAK İÇİN DEV YATIRIMLAR YAPILDI'

Türkiye'nin artan enerji talebini karşılamak için dev yatırımlar yapıldığını belirten Bakan Uraloğlu, "Doğu Akdeniz ve Karadeniz'de doğal gaz arama çalışmaları gerçekleştiriyoruz. Dünyanın en yüksek üçüncü barajı Yusufeli Barajı'nı inşa ettik. Mersin'de Akkuyu Nükleer Güç Santrali inşası başarıyla devam ediyor. Yine Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımız eliyle Marmaray, Avrasya Tüneli, İstanbul Havalimanı, Yavuz Sultan Selim, Osmangazi, 1915 Çanakkale köprüleri, İzmir-İstanbul, Ankara-Niğde ve Kuzey Marmara Otoyolları gibi dev projeleri birbiri ardına hayata geçirdik. 6 bin 100 kilometre olan bölünmüş yol uzunluğunu 29 bin kilometrenin üzerine çıkardık. 1714 kilometre olan otoyol ağımızı 3 bin 633 kilometreye ulaştırdık. Demiryollarımızın tamamını yeniledik. Ülkemizi Avrupa'da 6'ncı, dünyada 8'inci yüksek hızlı tren işletmecisi ülke konumuna yükselttik. Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu hattını açarak Asya'dan Avrupa'ya kesintisiz demiryolu bağlantısı sağladık.

Hava yolunu halkın yolu yaptık. İç hat uçuş nokta sayımızı 26'dan 57'ye, dış hat uçuş ağımızı, 130 ülkede 342 noktaya, 149 olan liman sayımızı 217'ye, 37 olan tersane sayımızı ise 84'e çıkardık. Bu örnekleri artırabilirim ama kısaca son 21 yılda ülkemiz, barajlarla, hastanelerle, üniversitelerle, fabrika ve organize sanayi bölgeleriyle, bölünmüş yollarla, köprü ve tünellerle, havalimanlarıyla bir baştan diğer başa yeniden imar edildi. Balıkesir AK Parti ile daha çok çalışan, üreten, büyüyen, zenginleşen, kalkınan, yenilenen bir şehir haline geldi. Bu istikrarın devamı için de önümüzdeki yerel seçimlerde yeniden AK Parti ile yola devam edecektir. İstikrara, gelişmeye ve kalkınmaya 'devam" diyecektir" dedi.

'KENDİMİZİ EN DOĞRU ŞEKİLDE ANLATACAĞIZ'

Hizmet ve eserleri gören milletin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve devlete olan güvenini gösterdiğini vurgulayan Bakan Uraloğlu, şöyle devam etti:

"14 Mayıs ve 28 Mayıs seçimlerinde, yeniden 'Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan' diyerek, Cumhur İttifakı'nı seçti. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, milletimizin ve ülkemizin yarınlara umutla bakacağı yeni bir dönemi daha başladı. Şimdi önümüzde yaklaşmakta olan 2024 yerel seçimleri var. Her ne kadar sadece bir yerel seçim gibi düşünülse de bu seçim Türkiye'nin istikbaline yön verecektir. Hayata geçirdiğimiz her proje ile Balıkesir'in artık sadece adında 'esir' kalacak, kendisi kıtalara okyanuslara ulaşacaktır. Her yatırımımız Balıkesir'in üretim ve ticaret faaliyetlerini güçlendirecektir. Buna canı gönülden inanıyorum. 21 yıldır ülkemize çağ atlatan AK Parti hükümetleri Türkiye Yüzyılı'nda da bu kutlu yolculuğunu hızını arttırarak devam ettirmektedir. Bu yolculukta teşkilatlarımız ve halkımız ile bir araya geldiğimiz Şehir Buluşmaları birlik ve beraberliğimizin daha da perçinlenmesi anlamında çok büyük bir önem taşımaktadır. Çünkü bir siyasi partinin il ve ilçelerdeki teşkilatları, vücudumuzun temiz kan taşıyan kılcal damarları gibidir. Genel Merkezde üretilen fikirler toplumun her kesimine teşkilatlarımız aracılığıyla taşınıyor. Sizler topluma iyi, temiz ve sağlıklı bilgileri ulaştıramazsanız o bölgenin gerçekleri öğrenmesi imkansızdır. Çok daha iyi örgütlenecek, hane hane, ev ev, sokak sokak, çarşı pazar herkese ulaşıp yüz yüze kendimizi en doğru şekilde anlatacağız."

BALIKESİR'E YAPILAN YATIRIMLARA DEĞİNDİ

Balıkesir'e yapılan yatırımlara da değinen Bakan Uraloğlu, "Tüm Türkiye gibi Balıkesir'de de ulaşımdan enerjiye, sağlıktan eğitime her alanda; Balıkesir Organize Sanayi Bölgesi, Bandırma Marmara Organize Sanayi Bölgesi, Bigadiç Adalı Barajı, Balya; Ilıca, Kayalar, Kayapınar, Orhanlar, Dereköy, Çarmık ve Narlı sulama göletleri, Karesi ve Altıeylül güneş enerji santralleri, Dursunbey Rüzgar Enerji Santrali, Manyas Barajı Hidroelektrik Santrali, Çamlık, Bigadiç, Dursunbey millet bahçeleri, Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi gibi nice dev projeler hayata geçti. Sadece Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak 2003 yılından bu yana Balıkesir'in ulaşım ve iletişim alt yapısına 20 milyarı yap-işlet-devret (YİD) kapsamında olmak üzere yaklaşık 62 milyar lira yatırım gerçekleştirdik. 2003'te sadece 70 kilometre bölünmüş yol vardı 693 kilometreye yükselttik. Yollarının sadece 31 kilometresi bütümlü sıcak karışım (BSK) kaplamalıydı 679 kilometreye çıkardık. İstanbul-İzmir Otoyolu projesi ile Balıkesir'i de otoyol konforu ile tanıştırdık. Bursa'ya, İzmir'e, Manisa'ya ve Çanakkale'ye bölünmüş yollar ile bağladık. Balıkesir-Dursunbey Yolu, Kuzey Çevre yolu, Bandırma Kavşağı gibi 5 milyar 403 milyon lira proje tutarı ile 14 karayolu projesini hayata geçiriyoruz. Özellikle şehir geçişine alternatif bölünmüş yol bağlantısı sağlayacak olan Balıkesir Kuzey Çevre Yolu çok önemli. Bu proje ile şehir içerisinde kalan mevcut yol yerine kentin kuzeyinden geçecek bu yol ile bölgedeki ulaşım standardını önemli ölçüde arttıracağız. 13 kilometre katederek geçilen güzergahı 3 kilometre kısaltarak seyahat süresini 16 dakikadan 5 dakikaya düşüreceğiz. Ayrıca hızla artan sanayi tesislerine ve limanlara konforlu erişim imkanı da sağlayacağız" dedi.

'BALIKESİR'İ, HIZLI TREN AĞINA KATACAK ÇALIŞMALARI BAŞLATTIK'

Balıkesir karayolu ağını güçlendirdiğimiz gibi Balıkesir'in tüm demiryolu ağını da yeniledik. Bandırma-Balıkesir-Manisa ve Eskişehir-Kütahya-Balıkesir güzergahlarında sinyalizasyon ve elektrifikasyon işlerini bitirdik. Balıkesir'e Gökköy Lojistik Merkezi'ni kazandırdık. Bu merkezi; otomobil, konteyner, mermer, sentetik malzemeler, kömür gibi sanayi ürünleri yanı sıra gıda maddesi olarak et, süt, kuru gıda gibi yüklerin yüklenip yurt içi ve yurt dışına taşınacağı yeni adres yaptık. Balıkesir'i, hızlı tren ağına katacak çalışmaları da başlattık. 2018 tarihinde TCDD tarafından ihalesi gerçekleştirilen Bursa-Yenişehir arası 56 kilometre demiryolu üstyapısı ile Yenişehir-Osmaneli arası 50 kilometre hem altyapı hem üstyapısını içeren projemizin kapsamını genişlettik. 2020 yılında gerçekleştirdiğimiz ikinci bir ihale ile 95 kilometre uzunluğundaki Bandırma-Bursa arasının hem altyapı hem de üstyapısını da ekledik. Tamamlandığında Balıkesir de Ulusal Hızlı Tren ağımıza entegre olarak İstanbul, Ankara, Eskişehir, Konya, Kırıkkale, Yozgat, Sivas illerimize bağlanacak. Hem Balıkesir Koca Seyit Havalimanı'nın hem de Balıkesir Merkez Havalimanı'nın terminal binalarını yeniledik. Koca Seyit Havalimanı'mızın yolcu kapasitesini 3 milyona, merkez havalimanımızın kapasitesini 1 milyon yolcuya çıkardık. Koca Seyit Havalimanı'mızın 2003 yılında 3 bin 567 olan yolcu trafiği, 2022 yılında 221 binin üzerine çıktı. Balıkesir'in iletişim altyapısını da büyük yatırımlar gerçekleştirdik. Fiberoptik kablo uzunluğunu yaklaşık 9 kat artırarak bin 766 kilometreden 9 bin 587 kilometreye çıkardık. 2003 yılında hızlı internet kullanıcısı yok iken, bugün yaklaşık 1 milyon 335 bin üstünde hızlı internet abonesi bulunuyor" diye konuştu.

Bakan Uraloğlu, Balıkesir Kuzeybatı Çevreyolu şantiyesinde alacağı brifing ve incelemelerin ardından akşam saatlerinde Zağnospaşa Cami Meydanı'nda ziyaretlerde bulunarak programını tamamlayacak.(DHA)DHA-Politika Türkiye-Balıkesir Fatih Emrah ERDOĞAN

2023-08-12 17:26:56