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        Ayvalık'ta sahile havlu serip, oturma eylemi yaptılar

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.08.2023 - 16:40
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        Ayvalık'ta sahile havlu serip, oturma eylemi yaptılar
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        Hüsnü EVREN-Kadri KAYA/AYVALIK (Balıkesir), (DHA)-BALIKESİR'in Ayvalık ilçesinde 'Kıyılar halkındır' diyerek bir araya gelip, kıyıdaki yapılaşma ile plaj işletmelerini protesto eden grup, sahile havlu serip, oturma eylemi yaptı.

        Turistik Altınova Mahallesi'nde sosyal medya üzerinden 'Altınova Koruma Girişimi' adı altında birleşen vatandaşlar, plajda buluştu. İşletmelere kiralanan plajların ücretsiz kullanıma açılması için talepte bulunan eylemciler, kıyılara yapılan yüksek katlı binaları da protesto etti. Protestocular, sahile havlu serip, oturma eylemi yaptı. Altınova Koruma Girişimi'nden Ayşe Hundi, "Altınova Koruma Girişimi'nin çağrısıyla komşularımız ve destekçilerimiz, kıyıların beton yapılar ve şezlonglar ile işgaline karşı havlu hareketi başlattı. Gittikçe sayısı artan destekçilerimiz kumsalımızda toplanıyor ve 'Kıyılar halkındır' diyor" diye konuştu.

        'SAHİLLERE SAHİP ÇIKMAK İÇİN TOPLANDIK'

        Aksaray Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Hidrojeoloji Bölümü Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Murat Kavurmacı, sahillere sahip çıkmak için toplandıklarını söyledi. Prof. Dr. Kavurmacı, "Burada devletin sahip çıkmadığı kıyılara, halk olarak sahip çıkmaya çalışıyoruz. Arkada kocaman bir bina inşaatı var. Zemine baktığınız zaman, kıyıya inşa edildiği görülüyor. Yasalara baktığınız zaman, 'Kıyılar, devletin hüküm tasarrufundadır' diyor. Fakat ilgili bakanlıkların tasarrufunda belediyelere bırakmışlar. Belediyeler gereğini yapmıyor. Kıyı kenar çizgilerine dikkat edilmeden, bu zemine yüksek katlı binalar yapılarak kıyılar katlediliyor. Altınova'da 4 kilometre alanda kıyı erozyonu da mevcut. 30 sene önceki uydu görüntülerine göre, kıyı çizgisinin 100 metre daha ileride olduğu görülüyor. Devlet de bu erozyonu tespit ettiği için 4 kilometrelik hatta dalgakıran yapmış. Burası normalde doğal afet bölgesi. Doğal afetin olduğu bölgeye, bu kadar katlı inşaat izni verilmemeli" dedi. 4 sene önce Ayvalık'ı beğenerek ev aldığını söyleyen Zeki Nergiz ise gelinen noktada sahillerin kendilerine kapatılmaya çalışıldığını söyledi. Kıyıya yüzlerce ev yapıldığını ve vatandaşların mağdur edildiğini anlatan Nergiz, "Emekliler paralarını buraya yatırdı ama kimse sahilden, kumdan faydalanamıyor. Bu nedenle burada toplandık. Ranta kurban edilmemeli" dedi.(DHA)DHA-Genel Türkiye-Balıkesir / Ayvalık Hüsnü EVREN-Kadri KAYA

        2023-08-14 16:39:58

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