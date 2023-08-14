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        Fatih Erbakan: 'Kılıçdaroğlu gitsin, ben geleyim' diyenlerin durumu da ortadadır

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.08.2023 - 20:44
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        Fatih Erbakan: 'Kılıçdaroğlu gitsin, ben geleyim' diyenlerin durumu da ortadadır
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         ANKARA, (DHA)YENİDEN Refah Partisi Genel Başkanı ve İstanbul Milletvekili Fatih Erbakan, "Maalesef, başta Ana muhalefet partisi olmak üzere, muhalefet partilerinde iş, koltuk kavgalarına dökülmüş durumdadır. 'Değişim, değişim' denilen de, 'O gitsin, ben geleyim'den ibarettir. 'Kılıçdaroğlu gitsin, ben geleyim' diyenlerin durumu da ortadadır" dedi.

        Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı ve İstanbul Milletvekili Fatih Erbakan, yerel seçimler çalışması kapsamında Balıkesir'de konferansa katıldı. Burada konuşan Erbakan, muhalefetin değişim çalışmalarını eleştirerek, "Maalesef, başta Ana muhalefet partisi olmak üzere, muhalefet partilerinde iş, koltuk kavgalarına dökülmüş durumdadır. 'Değişim, değişim' denilen de, 'O gitsin, ben geleyim'den ibarettir. 'Kılıçdaroğlu gitsin, ben geleyim' diyenlerin durumu da ortadadır" dedi.

        'YENİ BİR YUVA KURMAK İSTEYEN GENÇLERİMİZ, BÜYÜK ZORLUKLARLA KARŞI KARŞIYA KALMAKTADIR'

        AK Parti'nin ilk kez evlenecek gençlere seçim öncesi verdiği faizsiz evlilik kredisi vaadini hala yerine getirmediğini hatırlatan Erbakan, "Yeniden Refah Partimizin, genel seçimlerden 10 ay önce gündeme getirmiş olduğu, 'gençlerimizin yuva kurmalarına destek olmak amacıyla, ilk evliliklerine mahsus olmak üzere faizsiz evlilik, ev ve otomobil kredisi uygulaması getireceğimize ilişkin' vaadimizin seçim döneminde AK Parti seçim beyannamesinde olmasından ötürü memnun olmuştuk. AK Parti, 'ilk kez evlenecek gençlere kişi başı, faizsiz ve 2 yıl geri ödemesiz, 150 bin Türk Lirası miktarında `Evlilik Kredisi´ desteği vereceğini genel seçimler öncesinde belirtmiş olmasına rağmen henüz bu uygulama hayata geçirilmemiştir. Türkiye'de gençlerin evlilik hayallerini gerçekleştirmesi için önemli bir konu olan ve Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından bizzat verilen faizsiz kredi vaadi, gençler arasında büyük bir heyecan oluşturmuştu. Gençlerimiz, yeni bir yuva kurmak istemekte ancak ülkemiz koşullarında büyük zorluklarla karşı karşıya kalmaktadırlar. Evliliğin maliyeti her geçen gün artmakta, bu durum da, hem gençlerimizi hem de onların mürüvvetlerini görmek isteyen anne babaları ve diğer büyükleri zora sokmaktadır. İktidar, gençlere faizsiz destek vereceğini açıklar açıklamaz, düğün salonu, mobilya, beyaz eşya, mutfak eşyası, düğün salonu, ziynet eşyası gibi harcama kalemlerine büyük zamlar gelmiştir. Zamlar halen büyük bir hızla devam etmektedir. Bu ortamda 150 bin liralık bedelde de büyük aşınmalar olmuştur. 150 bin liralık faizsiz evlilik kredisi desteği, zamların aşındırıcı etkisi göz önünde bulundurularak artırılmalıdır" dedi. 

        İstanbul'da toplu taşımanın zamlanmasını eleştiren Erbakan, "Yerel seçim kampanyasında ulaşım ücretlerini sembolik değerlere düşüreceği vaadinde bulunan Sayın Belediye Başkanının, ulaşımda zam rekorları kırışını üzülerek görüyoruz. İBB yönetimi son olarak ulaşıma yüzde 51,52 oranında fahiş zam yaparak yine milyonları zora sokmuştur. Sayın İmamoğlu, sadece zam rekorlarının değil, borçlanma dünya rekorunun da sahibidir. Yönetimindeki belediye, bugün yüzde 10.75 faizle dolar borcu yapmaktadır. Sayın Başkan; `İktidar borç, faiz ekonomisi uyguluyor´ diyorsunuz ve siz de belediyede borç, faiz ekonomisini uyguluyorsunuz. Hem de dolar borçlanmasında dünya rekoru kırarak yapıyorsunuz. Rekor faizlerle dolar borcu yapacaksınız ve faturayı da 16 milyon İstanbulluya çıkartacaksınız! Yerel seçim kampanyasında 'İstanbul´a ulaşımı mutlaka ucuzlatacağım' diyeceksiniz ama ulaşıma başkan olduğun günden bugüne kadar yüzde 200´ün üzerinde zam yapacaksınız! Böyle bir anlayışa Türkiye´nin yönetimi teslim edilir mi? İstanbul´u birkaç yılda perperişan eden, Türkiye´yi ne yapmaz!" diye konuştu. (DHA) DHA-Politika Türkiye-Balıkesir ANKARA, (DHA)

        2023-08-14 20:43:20

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