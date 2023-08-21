Tartıştığı arkadaşı tarafından öldürüldü

Şevki MORALI/EDREMİT (Balıkesir), (DHA)BALIKESİR'in Edremit ilçesinde tartıştığı arkadaşı M.Ç. (17) tarafından tabancayla göğsünden vurulan Nihat Mingü (18), hayatını kaybetti.

Olay, saat 15.00 sıralarında Camivasat Mahallesi 30. Sokak'ta meydana geldi. Nihat Mingü ile arkadaşı M.Ç. arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Kavgada M.Ç., kurusıkıdan bozma tabanca ile Mingü'ye tek el ateş edip, kaçtı. Göğsünden vurulan Mingü hayatını kaybetti. Olayla ilgili çalışma başlatan polis, M.Ç.´yi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Balıkesir / Edremit Şevki MORALI

2023-08-21 18:03:09