Kaz Dağları'nda çıkan yangın, 2 saatte kontrol altına alındı
Şevki MORALI/EDREMİT (Balıkesir), (DHA)BALIKESİR'in Edremit ilçesinde, Kaz Dağları'nda çıkan yangın, havadan ve karadan 2 saatlik müdahaleyle kontrol altına alındı.
Altınoluk Mahallesi yakınlarındaki Kaz Dağları'nda, saat 12.00 sıralarında yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle yangın, kısa sürede büyüdü. Alevleri görenler, durumu orman ekiplerine bildirdi. İhbarla bölgeye Edremit Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait 2 uçak, 1 helikopter, 3 arazöz ile 1 su tankeri ve itfaiye araçları sevk edildi. Yangın, 2 saatte kontrol altına alındı. Bölgedeki soğutma çalışmaları sürüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Balıkesir / Edremit Şevki MORALI
2023-08-22 15:01:08