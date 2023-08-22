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        Kaz Dağları'nda çıkan yangın, 2 saatte kontrol altına alındı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.08.2023 - 15:02 Güncelleme: 22.08.2023 - 15:03
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        Kaz Dağları'nda çıkan yangın, 2 saatte kontrol altına alındı
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        Şevki MORALI/EDREMİT (Balıkesir), (DHA)BALIKESİR'in Edremit ilçesinde, Kaz Dağları'nda çıkan yangın, havadan ve karadan 2 saatlik müdahaleyle kontrol altına alındı.

        Altınoluk Mahallesi yakınlarındaki Kaz Dağları'nda, saat 12.00 sıralarında yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle yangın, kısa sürede büyüdü. Alevleri görenler, durumu orman ekiplerine bildirdi. İhbarla bölgeye Edremit Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait 2 uçak, 1 helikopter, 3 arazöz ile 1 su tankeri ve itfaiye araçları sevk edildi. Yangın, 2 saatte kontrol altına alındı. Bölgedeki soğutma çalışmaları sürüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Balıkesir / Edremit Şevki MORALI

        2023-08-22 15:01:08

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