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        Balıkesir'de arkadaşını öldüren şüpheli tutuklandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.08.2023 - 15:57 Güncelleme: 22.08.2023 - 15:58
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        Balıkesir'de arkadaşını öldüren şüpheli tutuklandı
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        Şevki MORALI/EDREMİT (Balıkesir), (DHA)BALIKESİR'in Edremit ilçesinde, 'kız meselesi' yüzünden tartıştığı arkadaşı Nihat Mingü'yü (18) tabancayla öldüren M.Ç. (17) tutuklandı.

        Olay, dün saat 15.00 sıralarında, Camivasat Mahallesi 30'uncu Sokak'ta meydana geldi. M.Ç., daha önce kız meselesinden tartıştığı arkadaşı Nihat Mingü ile karşılaştı. M.Ç. ve Mingü arasında yine aynı nedenle çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Kavgada M.Ç., kurusıkıdan bozma tabancayla Mingü'ye tek el ateş edip, kaçtı. İhbarla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolünde göğsünden vurulan Nihat Mingü'nün hayatını kaybettiği belirlendi.

        Olayla ilgili çalışma yapan polis, M.Ç.'yi yakalayıp gözaltına aldı. M.Ç., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Balıkesir / Edremit Şevki MORALI

        2023-08-22 15:56:14

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