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        Kazada yaşamını yitiren polis memuru Melike, Balıkesir'de toprağa verildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.08.2023 - 16:45 Güncelleme: 24.08.2023 - 16:46
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        Kazada yaşamını yitiren polis memuru Melike, Balıkesir'de toprağa verildi
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        Fatih Emrah ERDOĞANAbdulkadir AYDINIŞIK/BALIKESİR, (DHA)EDİRNE'de otomobilin traktöre çarptığı kazada yaşamını yitiren polis memuru Melike Dilek (27), memleketi Balıkesir'de gözyaşlarıyla toprağa verildi. Melike Dilek'in annesi Gülizar Dilek, "Neden herkese ehliyet verdiniz? Arabalar neden canlarımıza kıyıyor?" diyerek gözyaşı döktü.

        Kaza, önceki gün saat 14.30 sıralarında Edirne-Havsa kara yolunda meydana geldi. Tekirdağ'ın Hayrabolu İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memurları Hasan Burak Önder, Melike Dilek ve Onur Yüksel'in içinde bulunduğu 07 ALU 521 plakalı otomobil, Kadir Sekin'in kullandığı 39 AAG 785 plakalı traktöre çarptı. Otomobil savrulurken, traktördeki işçiler de yola düştü. Kazada Hasan Burak Önder, hayatını kaybetti. Ağır yaralanan Melike Dilek, Onur Yüksel ile traktördeki 3 kişi, Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis memurlarından Melike Dilek de dün öğle saatlerinde yaşamını yitirdi. Tedavi altındaki Yüksel'in ise hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

        Şubat ayında mesleğe başladığı belirtilen polis memuru Melike Dilek için bugün memleketi Balıkesir'de Zağnos Paşa Cami'nde cenaze töreni düzenlendi. Melike Dilek'in Türk bayrağına sarılı cenazesi, meslektaşlarının omuzunda camiye taşındı. Törene,  Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, Balıkesir İl Emniyet Müdürü Hasan Yiğit, Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Birol Şahin katıldı.

        Melike Dilek'in babası Selçuk Dilek ile annesi Gülizar Dilek güçlükle ayakta durabildi. Gülizar Dilek, "Benim çocuğumu kurtaramadınız. Neden herkese ehliyet verdiniz? Arabalar neden canlarımıza kıyıyor?" dedi.

        4 kardeş oldukları öğrenilen Melike Dilek'in cenazesi, kırsal Ortamandıra Mahallesi Mezarlığı'na gözyaşları içinde toprağa verildi.DHA-Genel Türkiye-Balıkesir Fatih Emrah ERDOĞAN Abdulkadir AYDINIŞIK

        2023-08-24 16:44:18

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