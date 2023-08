Balıkesir'de down sendromlu çocuklara atlı terapi

BALIKESİR, (DHA)BALIKESİR Üniversitesi (BAÜN), down sendromlu bireyler ve ailelerine özel olarak hippoterapi (atlı terapi) etkinliği düzenlendi.

Üniversitenin Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı bünyesindeki Atlı Spor Topluluğu (BAL-AT) ve BAÜN Down Sendromu Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi iş birliğinde Çağış Yerleşkesi'nde oluşturulan özel alandaki etkinliğe, Türkiye Sakatlar Derneği Balıkesir Şubesi'nin iş birliği ve öncülüğünde, down sendromlu bireyler ve aileleri katıldı. BAÜN Rektörü Prof. Dr. Yücel Oğurlu da rektör yardımcıları Prof. Dr. Cevdet Avcıkurt, Prof. Dr. Murat Doğdubay, Prof. Dr. Fatih Satıl ve Genel Sekreter Yemliha Yanar ile etkinliğe katılıp çalışmalara destek verdi. BAL-AT Akademik Danışmanı Prof. Dr. Mehmet Can Gündüz'ün rehberliğinde gerçekleşen etkinlikte, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Avcılar Kampüsü'nde hayvan destekli terapiler alanında çalışmaları olan, alanında uzman Dr. İbrahim Kurban bilgilendirme yaptı. Etkinliğe getirilen bireyler ve aileleri, kontrollü temasları sağlanarak atlarla iletişimde bulundu. Down sendromlu bireyler ve ailelerinin oldukça heyecanlandığı görülen etkinliğe, BAÜN Down Sendromu Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Sibel Karaca Sivrikaya ve Türkiye Sakatlar Derneği Balıkesir Şubesi Başkanı Zeki Uslu da katıldı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Balıkesir İhsan DÖRTKARDEŞ

2023-08-26 12:25:20