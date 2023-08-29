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        Korhan Berzeg'in köpeği Tina, 74 gün sonra eve döndü (1)

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.08.2023 - 18:00 Güncelleme: 29.08.2023 - 18:01
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        Korhan Berzeg'in köpeği Tina, 74 gün sonra eve döndü (1)
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        Hatice DAĞLI/GÖNEN (Balıkesir), (DHA)İSTANBUL'dan geldiği memleketi Balıkesir'in Gönen ilçesinde, 17 Haziran'da yürüyüşe çıktıktan sonra kaybolan Korhan Berzeg'in (83) yanındaki Doberman cinsi eğitimli köpeği 'Tina', eve döndü.

        Korhan Berzeg'in kaybolduğu gün yanında bulunan Doberman cinsi eğitimli köpeği 74 gün sonra Armutlu Mahallesi'ndeki eve döndü. Yetkililer, köpeğin geldiğini aileye söylediklerini, ailenin de Gönen'e gelmek üzere İstanbul'dan yola çıktığını belirtti. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Balıkesir / Gönen Hatice DAĞLI

        2023-08-29 17:59:40

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