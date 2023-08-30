Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Balıkesir Haberleri

        Berzeg için köpeği Tina'nın da çalışmalarda yer alacağı yeni arama rotası oluşturulacak (2)

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.08.2023 - 16:25 Güncelleme: 30.08.2023 - 16:26
        ABONE OL
        ABONE OL
        Berzeg için köpeği Tina'nın da çalışmalarda yer alacağı yeni arama rotası oluşturulacak (2)
        ABONE OL
        ABONE OL

        TİNA'YA KAN VE DIŞKI TAHLİLİ YAPILACAK

        Savcılık talimatıyla Gönen İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Veteriner Hekimliği tarafından Tina'nın dışkısı analiz edilmek üzere alınıp özel bir kutuya konuldu. Gaita testi yapılıp, Tina'nın, ne ile ve nasıl beslendiği, vücudunda herhangi bir yabancı madde olup olmadığı araştırılacak. Ayrıca kan tahlili de yapılacak. Yapılacak tahlillerle Tina'nın ormanda doğada mı kaldığı yoksa kapalı bir yerde mi tutulduğunun ön bilgisine ulaşılacak. (DHA)

        Esra TÜRKER-Semih ŞAHİN/ GÖNEN, (Balıkesir), DHADHA-Güvenlik Türkiye-Balıkesir / Gönen Esra TÜRKER-Semih ŞAHİN

        2023-08-30 16:24:53

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Kendisini uyaran yolcuya palayla saldırdı
        Kendisini uyaran yolcuya palayla saldırdı
        Korhan Berzeg'in arama çalışmasına Tina da katılıyor!
        Korhan Berzeg'in arama çalışmasına Tina da katılıyor!
        Prigojin'in uçağı kasıtlı olarak mı düşürüldü? Kremlin'den açıklama
        Prigojin'in uçağı kasıtlı olarak mı düşürüldü? Kremlin'den açıklama
        TEKNOFEST Ankara kapılarını açtı
        TEKNOFEST Ankara kapılarını açtı
        "Haftaya sonbahar gibi olacak"
        "Haftaya sonbahar gibi olacak"
        Başkent'te kadın cinayeti!
        Başkent'te kadın cinayeti!
        Artan su sorunu nedeniyle İstanbul için önemli karar!
        Artan su sorunu nedeniyle İstanbul için önemli karar!
        Eşine rastlanmadı... İşte en yalnız ağaç!
        Eşine rastlanmadı... İşte en yalnız ağaç!
        Bisikletini vermek istemedi! 14 yaşındaki çocuk öldürdü!
        Bisikletini vermek istemedi! 14 yaşındaki çocuk öldürdü!
        Tarihin en büyük kahramanlık destanı: 30 Ağustos
        Tarihin en büyük kahramanlık destanı: 30 Ağustos
        Kuzey Kore'den 'nükleer' uyarı
        Kuzey Kore'den 'nükleer' uyarı
        İşte Cimbom'un muhtemel rakipleri!
        İşte Cimbom'un muhtemel rakipleri!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 30 Ağustos mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 30 Ağustos mesajı
        Togg'a 105 bin lira faiz 'zammı'!
        Togg'a 105 bin lira faiz 'zammı'!
        Ülke puanında bir sıra daha yükseldik!
        Ülke puanında bir sıra daha yükseldik!
        Batshuayi'nin yeni takımı belli oldu!
        Batshuayi'nin yeni takımı belli oldu!
        İkonik fotoğrafın hikâyesi
        İkonik fotoğrafın hikâyesi
        Atalarının kimlik bilgilerini bekliyor
        Atalarının kimlik bilgilerini bekliyor
        "Bıçak sırtı!"
        "Bıçak sırtı!"
        Ünlülerin '30 Ağustos Zafer Bayramı' mesajları
        Ünlülerin '30 Ağustos Zafer Bayramı' mesajları

        Benzer Haberler

        Berzeg için köpeği Tina´nın da çalışmalarda yer alacağı yeni arama rotası o...
        Berzeg için köpeği Tina´nın da çalışmalarda yer alacağı yeni arama rotası o...
        Kapıdağ Yarımadası'nın "balıkçı köyü" nasibini yıllardır denizde arıyor
        Kapıdağ Yarımadası'nın "balıkçı köyü" nasibini yıllardır denizde arıyor
        Korhan Berzeg'in köpeği Tina, 74 gün sonra eve döndü (3)
        Korhan Berzeg'in köpeği Tina, 74 gün sonra eve döndü (3)
        Balıkesir'de kaybolan ekonomist Korhan Berzeg'in köpeği "Tina" bulundu
        Balıkesir'de kaybolan ekonomist Korhan Berzeg'in köpeği "Tina" bulundu
        Balıkesir'de 61 düzensiz göçmen ile 5 göçmen kaçakçısı yakalandı
        Balıkesir'de 61 düzensiz göçmen ile 5 göçmen kaçakçısı yakalandı
        Sındırgı'nın asırlık geleneği Kocakonak Panayırı kapılarını ziyaretçilerine...
        Sındırgı'nın asırlık geleneği Kocakonak Panayırı kapılarını ziyaretçilerine...