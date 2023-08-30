Berzeg için köpeği Tina'nın da çalışmalarda yer alacağı yeni arama rotası oluşturulacak (3)
TİNA'NIN TASMASI KONTROL EDİLİYOR
Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Olay Yeri İnceleme ekipleri, Korhan Berzeg'in Gönen ilçesi Armutlu Mahallesi'ndeki evine gelerek incelemede bulundu. Berzeg'in dün evine dönen köpeği Tina'nın fotoğraflarını çeken ekipler, tasma üzerinde de incelemelerde bulundu.
GÖRGÜ TANIKLARININ İFADESİNE BAŞVURULACAK
Öte yandan Doberman cinsi köpek Tina'nın 28 Ağustos gecesi Armutlu Mahallesi'ne 5 kilometre mesafedeki Sarıköy Mahallesi'nde Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, dün sabah ise Armutlu Mahallesi'nde mahalleli tarafından görüldüğü öğrenildi.
Köpeğin geçtiği güzergahın güvenlik kamerası kayıtları incelemeye alınırken, görgü tanığı 5 kişi ifadelerine başvurulmak üzere jandarma komutanlığına çağırıldı. (DHA)
Esra TÜRKER-Semih ŞAHİN/ GÖNEN, (Balıkesir), (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Balıkesir / Gönen Esra TÜRKER-Semih ŞAHİN
2023-08-30 16:55:50