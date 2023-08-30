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        Berzeg için köpeği Tina'nın da çalışmalarda yer alacağı yeni arama rotası oluşturulacak (4)

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.08.2023 - 18:29 Güncelleme: 30.08.2023 - 18:30
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        Berzeg için köpeği Tina'nın da çalışmalarda yer alacağı yeni arama rotası oluşturulacak (4)
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        DRONLA GÖRÜNTÜLENDİ

        Korhan Berzeg'in 74 gün sonra eve dönen köpeği Tina, Armutlu Mahallesi'ndeki evinin bahçesinde dronla görüntülendi. Berzeg'in eşi Angela Berzeg ve komşuları ile birlikte bahçede olduğu görülen köpekten, Gönen İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Veteriner Hekimliği'nce kan örneği alındı. Tina'nın 74 gün boyunca ne gibi yiyeceklerle beslenip hayatta kaldığının belirlenmesi için evin bahçesinde kan örneği alındığı anlar, dronla havadan görüntülendi.

        Öte yandan Jandarma Suç Araştırma Timleri de (JASAT) eve gelerek aile ile görüştü.

        ANGELA BERZEG OTOMOBİLİ İLE EVİNDEN ÇIKARKEN GÖRÜNTÜLENDİ

         Kaybolan eşi Korhan Berzeg'i arama çalışmaları devam ederken yanında bulunan Tina isimli köpeğinin 74 gün sora geri dönmesi sonucu, İstanbul'dan Gönen'in Armutlu Mahallesi'ndeki evine gelen Angela Berzeg  akşam saatlerinde yanında biri kadın iki arkadaşıyla kullandığı otomobil ile evinden ayrılırken görüntülendi.  (DHA)Esra TÜRKERSemih ŞAHİN/ GÖNEN (Balıkesir), (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Balıkesir / Gönen Esra TÜRKERSemih ŞAHİN

        2023-08-30 18:28:13

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