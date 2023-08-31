Berzeg'i arama çalışmalarına GPS cihazı takılan 'Tina' da katıldı (2)

MUHTAR ERMAN: 'TİNA' DİYE SESLENİNCE TEPKİ VERDİ

Balıkesir'in Gönen ilçesinde geçen 17 Haziran'da kaybolan Dünya Bankasından emekli Korhan Berzeg için bugün sürdürülen arama çalışmalarından da sonuç alınamadı. Kırsal Armutlu Mahallesi'nde Korhan Berzeg ile kaybolduktan sonra geçen salı günü eve geri dönen Tina isimli köpeği de bugün bir süre arama çalışmalarına katıldı. Armutlu Mahallesi Muhtarı Hamit Erman, Tina'nın bulunmasını şöyle anlattı:

"Sabah 09.00 saatlerinde bana köpek Tina´nın görüldüğü şeklinde haber geldi. İhbar üzerine, Tina´nın görüldüğü yere gittim. O bölgede 10 dakika arama yaptım .100 metre ileride köpeği buldum. `Tina´ diye seslenince, hemen dönüp baktı. Sonra dişi mi erkek mi diye baktım. Dişi olunca o köpeğin Tina olduğundan daha da emin oldum. Sonra Tina´yı alıp onu tanıyan Gül hanımın evine götürdüm. Orada köpek, Gül hanımı tanıdı ve bahçesine girdi. Gül hanım hemen Tina´nın fotoğrafını çekti ve Angela'ya gönderdi. Angela hanım bu bizim köpek dedi ve bizde kolluk kuvvetlerine haber verdik. Sağlığı gayet iyiydi ve köpek çok heyecanlıydı. Tina, jandarma ekiplerinin arama çalışmasına yardım ediyor. Birkaç gün daha arama çalışmalarına katılacak. Bende destek olmak için arama çalışmalarına katılıyorum."

Öte yandan, Korhan Berzeg'i arama çalışmalarına yarın sabah saat 07.00'de tekrar başlanacağı belirtildi. (DHA)Denizhan KARAHANCIMehmet İNANHatice DAĞLI/GÖNEN (Balıkesir), (DHA)- DHA-Güvenlik Türkiye-Balıkesir / Gönen Hatice DAĞLI

2023-08-31 19:18:42