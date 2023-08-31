Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Balıkesir Haberleri

        Berzeg'i arama çalışmalarına GPS cihazı takılan 'Tina' da katıldı (2)

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.08.2023 - 19:19 Güncelleme: 31.08.2023 - 19:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        Berzeg'i arama çalışmalarına GPS cihazı takılan 'Tina' da katıldı (2)
        ABONE OL
        ABONE OL

        MUHTAR ERMAN: 'TİNA' DİYE SESLENİNCE TEPKİ VERDİ

        Balıkesir'in Gönen ilçesinde geçen 17 Haziran'da kaybolan Dünya Bankasından emekli Korhan Berzeg için bugün sürdürülen arama çalışmalarından da sonuç alınamadı. Kırsal Armutlu Mahallesi'nde Korhan Berzeg ile kaybolduktan sonra geçen salı günü eve geri dönen Tina isimli köpeği de bugün bir süre arama çalışmalarına katıldı. Armutlu Mahallesi Muhtarı Hamit Erman, Tina'nın bulunmasını şöyle anlattı:

        "Sabah 09.00 saatlerinde bana köpek Tina´nın görüldüğü şeklinde haber geldi. İhbar üzerine, Tina´nın görüldüğü yere gittim. O bölgede 10 dakika arama yaptım .100 metre ileride köpeği buldum. `Tina´ diye seslenince, hemen dönüp baktı. Sonra dişi mi erkek mi diye baktım. Dişi olunca o köpeğin Tina olduğundan daha da emin oldum. Sonra Tina´yı alıp onu tanıyan Gül hanımın evine götürdüm. Orada köpek, Gül hanımı tanıdı ve bahçesine girdi. Gül hanım hemen Tina´nın fotoğrafını çekti ve Angela'ya gönderdi. Angela hanım bu bizim köpek dedi ve bizde kolluk kuvvetlerine haber verdik. Sağlığı gayet iyiydi ve köpek çok heyecanlıydı. Tina, jandarma ekiplerinin arama çalışmasına yardım ediyor. Birkaç gün daha arama çalışmalarına katılacak. Bende destek olmak için arama çalışmalarına katılıyorum."

        Öte yandan, Korhan Berzeg'i arama çalışmalarına yarın sabah saat 07.00'de tekrar başlanacağı belirtildi. (DHA)Denizhan KARAHANCIMehmet İNANHatice DAĞLI/GÖNEN (Balıkesir), (DHA)- DHA-Güvenlik Türkiye-Balıkesir / Gönen Hatice DAĞLI

        2023-08-31 19:18:42

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Fidan ve Lavrov'dan ortak açıklama
        Fidan ve Lavrov'dan ortak açıklama
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan KKTC açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan KKTC açıklaması
        CANLI | G.Saray'ın rakipleri belli oluyor
        CANLI | G.Saray'ın rakipleri belli oluyor
        Memur-Sen'den zam açıklaması
        Memur-Sen'den zam açıklaması
        İlk 11'ler belli oldu!
        İlk 11'ler belli oldu!
        Ocakta zamlı maaşlar ne olacak?
        Ocakta zamlı maaşlar ne olacak?
        Memur zammı belli oldu
        Memur zammı belli oldu
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Yapay zekayla o kanserin evresi anında bilinecek
        Yapay zekayla o kanserin evresi anında bilinecek
        Dayanıksız sitenin yıkımına karşı direndiler!
        Dayanıksız sitenin yıkımına karşı direndiler!
        Vargas'a saygısızlık!
        Vargas'a saygısızlık!
        Usta oyuncuya veda
        Usta oyuncuya veda
        Beşiktaş, Coutinho'dan vazgeçmiyor!
        Beşiktaş, Coutinho'dan vazgeçmiyor!
        Açık kalan damper tünelde levhayı yıktı!
        Açık kalan damper tünelde levhayı yıktı!
        İstanbul'da 5 ilçe için flaş scooter kararı!
        İstanbul'da 5 ilçe için flaş scooter kararı!
        Aralarına arabulucu girecek
        Aralarına arabulucu girecek
        İşte Güneş'in 11'i!
        İşte Güneş'in 11'i!
        Servis ücretinde çifte tarife dönemi
        Servis ücretinde çifte tarife dönemi
        Otomobillerinden önce fiyatı geldi!
        Otomobillerinden önce fiyatı geldi!
        Petro Poroşenko: Putin’in Usame Bin Ladin’den farkı yok!
        Petro Poroşenko: Putin’in Usame Bin Ladin’den farkı yok!

        Benzer Haberler

        Balıkesir'de şenlik bütçesi depremzedelere gönderildi
        Balıkesir'de şenlik bütçesi depremzedelere gönderildi
        Türkiye'nin embriyo transferiyle ilk tayları 8 ay sonra dünyaya gelecek
        Türkiye'nin embriyo transferiyle ilk tayları 8 ay sonra dünyaya gelecek
        Balıkesir'de "Friesian" atından başka ırktan kısraklara aktarılan embriyola...
        Balıkesir'de "Friesian" atından başka ırktan kısraklara aktarılan embriyola...
        Berzeg'i arama çalışmalarına GPS cihazı takılan 'Tina' da katıldı
        Berzeg'i arama çalışmalarına GPS cihazı takılan 'Tina' da katıldı
        GÜNCELLEME - Kayıp ekonomist Korhan Berzeg'in köpeğinin bulunduğu bölgede y...
        GÜNCELLEME - Kayıp ekonomist Korhan Berzeg'in köpeğinin bulunduğu bölgede y...
        Kayıp ekonomist Korhan Berzeg'in köpeğinin bulunduğu bölgede yeniden arama...
        Kayıp ekonomist Korhan Berzeg'in köpeğinin bulunduğu bölgede yeniden arama...