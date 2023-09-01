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        Korhan Berzeg'in 74 gün sonra evine dönen köpeği Tina, Angela Berzeg ile buluştu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.09.2023 - 09:37 Güncelleme: 01.09.2023 - 09:38
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        Korhan Berzeg'in 74 gün sonra evine dönen köpeği Tina, Angela Berzeg ile buluştu
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        Fuat KARS/ GÖNEN (Balıkesir), (DHA)İSTANBUL'dan geldiği memleketi Balıkesir'in Gönen ilçesinde, 17 Haziran'da yürüyüşe çıktıktan sonra kaybolan Korhan Berzeg'in (83) yanındaki Doberman cinsi eğitimli köpeği 'Tina', 74 gün sonra eve döndü. Tina, Armutlu'daki eve gelen Korhan Berzeg'in eşi Angela Berzeg'le buluşturuldu. Tina, Berzeg'in üzerine atıldı.

        ABD'deki Dünya Bankası'nda bir dönem 'Asya Direktörü' olarak çalışan ve emekli olup, İstanbul Büyükada'da yaşamaya başlayan Korhan Berzeg, mayıs ayında İngiliz uyruklu eşi Angela Berzeg ile memleketi Balıkesir'in Gönen ilçesinin kırsal Armutlu Mahallesi'ndeki evine geldi. Eşi kahvaltı hazırlarken, 17 Haziran'da, telefonunu bırakıp Doberman cinsi eğitimli köpeği 'Tina' ile yürüyüşe çıkan Korhan Berzeg, geri dönmedi. Kayıp ihbarı üzerine bölgede, iz takip köpekleriyle arama yapan arama ve kurtarma ekipleri hiçbir sonuca ulaşamadı. Arama çalışmalarının 74'üncü günü Doberman ırkı köpek Tina, evine döndü. Sağlıklı olduğu gözlenen Tina'nın geldiğini jandarmadan öğrenen Angela Berzeg de eve geldi. Evin bahçesinde jandarma ve arama kurtarma ekipleri tarafından tutulan Tina, eve gelen Angela Berzeg'e doğru koşup, üzerine atıldı. Angela Berzeg ve Tina'nın buluşma anı anbean görüntülendi.

        Daha sonra evde kalan Tina, sonraki gün Korhan Berzeg'i arama çalışmalarına katıldı. ( DHA)DHA-Genel Türkiye-Balıkesir / Gönen fUAT kars

        2023-09-01 09:36:38

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