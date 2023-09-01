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        Korhan Berzeg'in 74 gün sonra evine dönen köpeği Tina, Angela Berzeg ile buluştu (2)

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.09.2023 - 10:28 Güncelleme: 01.09.2023 - 10:29
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        Korhan Berzeg'in 74 gün sonra evine dönen köpeği Tina, Angela Berzeg ile buluştu (2)
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        TİNA'NIN KORHAN BERZEG'İ ARAMA MESAİSİ

        Kayıp ekonomist Korhan Berzeg'in köpeği 'Tina', 74 gün sonra eve dönünce, Berzeg'in eşi Angela Berzeg, Armutlu Mahallesi´ndeki evlerine gelip, köpeği teslim aldı. Korhan Berzeg'e ulaşılması için çarşamba günü başlatılan arama çalışmalarında GPS cihazı takılan Tina da kullanıldı. Ekipler dün yaptıkları aramalarda 30 metruk bina, ahır ve boş evi aradı. Gün boyu süren aramalarda, herhangi bir sonuç çıkmadı. Armutlu Mahallesi çevresinde yoğunlaştırılan arama çalışmalarında Tina ilk kez görüntülenirken, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ile jandarma komando timleri, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü, Gönen Doğal Afetler Arama ve Kurtarma Derneği'ne (GÖNDAK) bağlı toplam 100 kişiden oluşan ekip, bölgedeki aramalarını sürdürüyor. (DHA)Denizhan KARAHANCI-Hatice DAĞLI-Mehmet İNAN/GÖNEN,(Balıkesir),(DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Balıkesir / Gönen Denizhan KARAHANCI-Hatice DAĞLI-Mehmet İNAN

        2023-09-01 10:27:51

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