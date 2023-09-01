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        Korhan Berzeg'in 74 gün sonra evine dönen köpeği Tina, Angela Berzeg ile buluştu (3)

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.09.2023 - 14:52 Güncelleme: 01.09.2023 - 15:00
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        Korhan Berzeg'in 74 gün sonra evine dönen köpeği Tina, Angela Berzeg ile buluştu (3)
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        ANGELA BERZEG, İSTANBUL'DAKİ EVİNE DÖNDÜ

        Korhan Berzeg ile 17 Haziran'da ormanda kaybolan Tina'nın 74 gün sonra geri gelmesi üzerine, 29 Ağustos'ta, İstanbul'dan, Balıkesir'in Gönen ilçesi Armutlu Mahallesi'ndeki evine gelen Angela Berzeg, bugün, Doberman ırkı Tina adındaki köpeğini de yanına alıp, İstanbul Büyükada'daki evine gitmek için yazlığından ayrıldı. Otomobili arkadaşının kullandığı gözlendi. Kaybolan Korhan Berzeg'i arama çalışmaları devam ediyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Balıkesir / Gönen Denizhan KARAHANCI-Mehmet İNAN

        2023-09-01 14:51:39

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